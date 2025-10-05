Twee tieners spelen de hoofdrollen bij Anderlecht: is Vazquez zijn basisplaats kwijt?

Besnik Hasi kon zijn trots niet verbergen na de 1-0-zege van Anderlecht tegen Standard. Niet alleen omdat zijn ploeg de Clasico naar zich toetrok, maar vooral door de volwassen prestatie van twee tieners. De 17-jarige Nathan De Cat en de 18-jarige Mihajlo Cvetkovic speelden de hoofdrollen.

De Cat was de absolute uitblinker. “Chapeau voor Nathan", zei Hasi na afloop. “Hij speelde heel matuur, verdeelde het spel uitstekend en bracht rust aan de bal. In de duels merk je nog dat hij jong is - scheidsrechters fluiten niet zomaar als ze zijn gestalte zien - maar dat is niet erg. We moeten het niet van zijn duelkracht hebben, maar van zijn voeten.”

De jonge middenvelder moest uiteindelijk vroegtijdig naar de kant. “Hij was kapot, hij vroeg zelf om vervanging", vervolgde Hasi. “Spijtig, want hij was goed bezig. Maar het toont ook dat hij alles gegeven heeft. Zo’n mentaliteit wil ik zien bij jonge gasten.”



Ook voor Cvetkovic was het een onvergetelijke middag. De Servische spits viel in de 52ste minuut in en scoorde nauwelijks één minuut later het enige doelpunt van de partij. “Hij werkte heel hard de voorbije weken", aldus Hasi. “Hij kreeg weinig kansen, maar bleef positief. Dat hij dan meteen scoort, doet deugd voor hem én voor ons.”

Juiste beslissing nemen rond Nathan De Cat

De coach wilde de vergelijking met Aleksandar Mitrovic niet te ver doortrekken. “Cvetkovic maakt de juiste progressie, maar Mitrovic was al international toen hij hier aankwam en had een veel sterker lichaam. Mihajlo is nog in volle ontwikkeling. We moeten de lat niet te hoog leggen voor een jongen van 18.”

Toch sluit Hasi niet uit dat de jonge spits binnenkort in de basis staat. “Of hij al kan starten? Dat kan. Als hij klaar is, is hij klaar. We kijken dag per dag, maar hij bewijst dat hij een verschil kan maken.”

Tot slot keek Hasi ook naar wat ze nu gaan aanvangen met De Cat en zijn mogelijk vertrek met de jonge Rode Duivels. “Ik wil geen enkele missen, zeker niet Nathan. We moeten als club de juiste beslissing nemen rond het WK U17, want zulke toernooien zijn belangrijk voor hun groei", besloot de coach. "Maar Nathan is ook heel belangrijk voor ons."