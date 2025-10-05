Zware twijfels bij keuzes Rudi Garcia: "Echt vragen waarom zij er niet bij zijn"

Philippe Albert heeft zijn twijfels bij de keuzes van bondscoach Rudi Garcia voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels tegen Noord-Macedonië en Wales.

Garcia maakte vrijdagmiddag zijn selectie van 26 spelers bekend, maar Albert ziet enkele opvallende afwezigen en keuzes die hem niet helemaal overtuigen. Axel Witsel maakt zijn rentree, en ook Amadou Onana en Charles De Ketelaere werden opgeroepen ondanks hun blessurekwesties.

Anderzijds ontbreken belangrijke namen als Youri Tielemans, Johan Bakayoko, Diego Moreira, Arthur Vermeeren, Nathan Ngoy, Romeo Vermant en zelfs Lucas Stassin. Albert noemt dit opmerkelijk en stelt dat sommige keuzes moeilijk te begrijpen zijn.



"Geen Vermant? Geen Stassin? Ik heb daar echt vragen bij", zegt Albert in gesprek met de RTBF. Volgens de ex-international miste Garcia volgens hem enkele spelers die momenteel vertrouwen en scorend vermogen kunnen brengen.

Spits in topvorm nodig

Albert wijst ook op het blessureverhaal rond De Ketelaere en de status van Openda. "Charles is nog niet op 100%, en Openda is momenteel niet in vorm. Je hebt echt een spits nodig die in vertrouwen is, vooral in deze cruciale kwalificatieduels."

Michy Batshuayi wordt opnieuw opgeroepen, maar Albert merkt op dat de spits vaak opgeroepen wordt zonder effectief minuten te maken. Volgens hem heeft dit een raar effect op de ploeg en de continuïteit van de aanval.

Tot slot pleit Albert voor een iets pragmatischere aanpak op korte termijn. "Voor deze twee belangrijke wedstrijden had ik gedacht dat je moest kijken naar wie nu rendement kan brengen, zelfs spelers uit lagere competities zoals Stassin. Hij scoort en doet het goed, dat kan de ploeg echt helpen."