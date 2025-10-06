David Hubert na nieuwe nederlaag even moedeloos als zijn team op het veld

Opnieuw geen driepunter voor David Hubert en OH Leuven. Op het veld van Westerlo ging OHL met 2-0 onderuit. En dat was niet onverdiend, ook al hielpen de bezoekers Westerlo wel een handje.

Weggever

Na een lange openingsfase zonder al te veel gevaar moest de wedstrijd tussen Westerlo en OH Leuven nog helemaal openbreken in het Kuipke. Tot Ominami een botsende bal in de 16 helemaal verkeerd inschatte waardoor Ferri simpel de 1-0 kon binnen duwen. Een achterstand die de bezoekers nooit meer te boven kwamen.

"We geven het gewoon weg", zuchtte David Hubert dan ook meteen na affluiten. "De eerste minuten waren we zeker niet de mindere en als je die eerste helft bekijkt is het eigenlijk ongelooflijk dat we met een 1-0 achterstand de rust ingaan", ging hij verder.



In de tweede helft kwamen de bezoekers even opzetten maar Jungdal écht bedreigen tussen de palen gebeurde amper. "Het was beter dan in de eerste helft maar dan stonden we al op achterstand", is ook het teleurgestelde relaas van verdediger Ewoud Pletinckx. "Defensief slikken we te veel goals en kansen creëren is voorlopig ook heel moeilijk. Dan is het moeilijk om wedstrijden te winnen."

Inefficiëntie in de box

En daar wordt ook trainer van David Hubert moedeloos van. Na 10 wedstrijden heeft OHL immers amper 8 punten. "Ik haat verliezen. Het is een deel van het voetbal maar het gebeurt momenteel iets te veel", was hij heel duidelijk.

"We beloonden onszelf de eerste 10 wedstrijden maar heel karig met de kansen die we krijgen. En aan de andere kant geven we de doelpunten te vaak weg zoals vandaag. Dat heeft ervoor gezorgd dat we nu voorlaatste staan", besloot hij.