Wauw! 'Dante Vanzeir strijkt dit gigantische bedrag op bij Gent, zelfs vanop de bank'

Dante Vanzeir keerde in januari terug naar België na zijn avontuur in New York en trok naar KAA Gent. Dit seizoen blijft het stil rond de spits. Toch verandert dat niets aan zijn grote loon.

Dante Vanzeir keerde in januari terug naar de Jupiler Pro League. Hij had het gezien in New York en besloot om naar KAA Gent te trekken.

In totaal kwam hij al 22 keer in actie en kon hij vijf doelpunten maken. De spits was ook al goed voor vier assists. Maar dit seizoen blijft het toch erg stil.

Dit is het loon van Vanzeir

Vanzeir mocht op de openingsspeeldag starten, maar verdween nadien uit de basis bij Gent. De aanvaller is nu dus bankzitter, maar dat verandert weinig aan zijn loon en bonussen.

Bij de HLN Voetbalpodcast vertelde een insider dat hij namelijk 60.000 euro bruto per maand verdient. Iedere wedstrijd zou hij ook minstens 95.000 euro aan wedstrijdpremies krijgen. Ook vanop de bank.

Frank Boeckx weet dat niet iedereen zo'n premies krijgt. "Bij Anderlecht kregen basisspelers en invallers de volle premie, maar jongens die de hele match op de bank zaten, kregen maar de helft van hun matchpremie. De tweede keeper kreeg wél zijn volledige premie uitbetaald, want hij kon in principe niet invallen", zegt hij bij HLN.