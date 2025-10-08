Dit is de belangrijkste reden waarom Rode Duivels door België reizen: KBVB legt uit

De Ronde van België van de Rode Duivels is opnieuw een succesverhaal. Voor de komende WK-voorronde tegen Noord-Macedonië is het stadion in Gent volledig uitverkocht. Het project laat de nationale ploeg toe om het hele land te laten kennismaken met de nieuwe generatie spelers.

Na eerdere sfeervolle thuismatchen in Genk en Anderlecht is Gent nu aan de beurt. Standard sluit het rijtje af. Voor de Belgische voetbalbond is dit veel meer dan een logistieke oefening; het is een strategisch initiatief om de band met de fans te versterken.

“De voornaamste reden voor de Ronde van België is de nieuwe samenstelling van de ploeg en de vernieuwde omkadering", zegt persverantwoordelijke David Steegen bij Sporza. “We wilden dat heel België de nieuwe spelers kon zien en beleven.”

Financiële return

Het gebruik van clubstadions maakt organisatorisch een groot verschil. In tegenstelling tot het Koning Boudewijnstadion, waar alles zelf moet worden geregeld, beschikken de clubs over een professioneel team dat wekelijks wedstrijden organiseert. Dat verlicht de werkdruk aanzienlijk.

Ook financieel zijn de clubstadions interessant. Business seats en loges leveren extra inkomsten op die de bond kan investeren in andere segmenten. “Het kost meer, maar je krijgt er ook veel voor terug", aldus Steegen.





Het ultieme doel is groei op lange termijn. Door de Ronde van België bereiken de Duivels nieuwe fans die normaal nooit naar het Koning Boudewijnstadion zouden komen. Bovendien merken de spelers het effect van de sfeer: “De fans staan overal achter de ploeg, dat merk je duidelijk in Genk, Anderlecht en straks in Gent", besluit Steegen.