Goots krijgt telkens dezelfde vraag over gemiste transfer van Royal Antwerp FC: "Waarom?"

Patrick Goots blikt in Gazet van Antwerpen terug op de seizoensstart van Westerlo en de opvallende transfer van Ferri. De ex-spits krijgt geregeld vragen over de gemiste kans van Royal Antwerp FC om deze speler aan te trekken.

Moeilijke competitiestart voor Westerlo

Volgens Patrick Goots kende Westerlo een moeizame aanloop in de competitie. “Westerlo begon niet zo goed aan het seizoen, met een 3 op 12”, stelt hij vast. Toch ziet hij positieve signalen na recente wedstrijden. “De 2-0-overwinning tegen Antwerp heeft de groep veel vertrouwen gegeven, net als dat punt op Club Brugge na een spectaculaire 5-5”, aldus Goots.

Over de ambities van Westerlo is hij duidelijk. “Ik denk niet dat Westerlo echt de ambitie heeft om de top zes te halen, maar het moet toch proberen om rond die achtste plaats te eindigen”, verklaart hij.

Ferri als veelbesproken transfer

Binnen de selectie van Westerlo noemt Goots enkele opvallende namen. Met Alcocer en Sakamoto lopen er wel wat smaakmakers rond in ’t Kuipje. Daarnaast wijst hij op diepe spits Nacho Ferri, die vorig seizoen nog actief was bij KV Kortrijk, dat degradeerde naar de Challenger Pro League.

De transfer van Ferri naar Westerlo roept volgens Goots veel vragen op. “Veel mensen spreken mij aan over Ferri met de vraag: 'Waarom kon Antwerp zo iemand niet binnenhalen?',” citeert hij. De speler werd voor 2 miljoen euro overgenomen van Eintracht Frankfurt. Tijdens zijn uitleenbeurt aan Kortrijk verliep het moeizaam, wat volgens Goots mede te wijten was aan de degradatiedruk.

Bij Westerlo lijkt Ferri beter tot zijn recht te komen. “Nu heb ik de indruk dat hij vrijuit speelt”, merkt Goots op. Hij prijst de inzet van de spits. “Hij geeft nooit af en is zo een dankbaar profiel voor trainer Issame Charaï”, aldus de voormalige aanvaller.