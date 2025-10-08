Rol van Axel Witsel bij Rode Duivels verdeelt: "Dat zou belachelijk zijn"

Rol van Axel Witsel bij Rode Duivels verdeelt: "Dat zou belachelijk zijn"
Foto: © photonews

De terugkeer van Axel Witsel bij de Rode Duivels zorgt voor verdeelde meningen. Rudi Garcia riep de 36-jarige middenvelder opnieuw op voor de interlands tegen Noord-Macedonië en Wales, maar niet iedereen is overtuigd van zijn rol binnen het elftal.

De bondscoach liet tussen de lijnen al verstaan dat Kevin De Bruyne de aanvoerdersband zal dragen bij afwezigheid van Youri Tielemans, maar de vraag blijft wie diens plaats in het middenveld zal innemen. Garcia moet kiezen uit Vanaken, Onana, Raskin, Vanhoutte en dus ook Witsel.

De routinier van Girona keert na meer dan een jaar terug in de selectie en brengt onmiskenbaar ervaring mee, maar of dat voldoende is voor een basisplaats, daar lopen de meningen sterk over uiteen.

Witsel kan leider zijn

Analist Czerniatynski is duidelijk: “Het zou belachelijk zijn om Witsel op te roepen en hem dan maar tien minuten te laten spelen. Hij brengt ervaring, leiderschap en kan zelfs de verlengde arm van de bondscoach op het veld zijn. Zeker nu Lukaku er niet bij is, is dat belangrijk", zegt hij in Le Soir.

Thomas Chatelle denkt daar heel anders over. “Voor mij hoeft hij niet per se te starten", zegt de voormalige Anderlecht-speler. “Als je Witsel opstelt, neem je ruimte weg van jongens als Raskin of Vanaken. Met Witsel val je te snel terug op het verleden.”

Garcia lijkt dus voor een strategische keuze te staan: kiest hij voor ervaring en stabiliteit, of voor vernieuwing en continuïteit binnen zijn project? Witsel heeft bij Girona bewezen nog steeds op niveau te kunnen presteren, maar de intensiteit van het internationale topvoetbal is een ander verhaal.

