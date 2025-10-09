'KAA Gent mikt op de nieuwe Moses Simon en wil Franse en Duitse topclubs aftroeven'

De jonge Nigeriaanse middenvelder Sani Suleiman is met Nigeria uitgeschakeld op het WK U20 in Chili. Toch zou het zomaar kunnen dat we hem de komende maanden toch opnieuw zien opduiken ... en wel in ons land.

Sani Suleiman is een middenvelder van het Slowaakse AS Trencin en ondertussen ook internationale bij de U20 van zijn land. Daarmee was hij onlangs actief op het WK U20.

In de achtste finales werd zijn land uitgeschakeld door Argentinië, na een 0-4 nederlaag. En zo is het ook meteen einde verhaal voor Sani Suleiman zelf.

Sani Suleiman de volgende parel in de Belgische competitie?

In de groepsfase maakte hij opnieuw grote indruk, ook op de talrijke scouts die in Chili aanwezig zijn. En dus zou een toptransfer wel eens zijn plan kunnen worden deze winter.

Nigeria junior international Sani Suleiman’s electrifying performances at the FIFA Under 20 World Cup continued to sway foreign interest in his direction 👇https://t.co/3bQOBuMQTS pic.twitter.com/TEMeKOvIUO — K£L£CHI B£RNARD (@woramangra) October 8, 2025

Onder meer de interesse van KAA Gent wordt nog een keertje benadrukt. ZIj zouden de speler al een tijdje op de voet volgen en zo Franse en Duitse kapers op de kust te snel willen af zijn.

Gent heeft goede connecties met Trencin en deed in het verleden al meermaals zaakjes met de Slowaken - denk maar aan onder meer Moses Simon. Ook Suleiman zou van Gent een springplank kunnen maken. Tegen Argentinië speelde Orseer Achihi van Antwerp op zijn plek.