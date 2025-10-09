Pocognoli naar Monaco? Meteen slecht nieuws over absolute superster

Slecht nieuws voor de (naar alle waarschijnlijkheid) toekomstige speler van Sébastien Pocognoli, Paul Pogba: de Fransman heeft zich geblesseerd en moet daardoor zijn terugkeer opnieuw uitstellen.

De terugkeer van Paul Pogba - toch wel een gewezen superster van onder meer Manchester United - was gepland voor de wedstrijd van de Monegasken tegen Angers op zaterdag 18 oktober. Helaas voor de speler zal hij nog even moeten wachten.

Nieuwe blessure voor Paul Pogba bij AS Monaco

De Franse middenvelder heeft een blessure aan zijn rechterdij opgelopen, meldt Nice-Matin. Hij liep de blessure op tijdens een training aan het begin van de week.

Op dit moment is de ernst van zijn blessure onbekend. Na twee jaar niet op het voetbalveld te hebben gestaan, is zijn terugkeer dichterbij dan ooit, maar geduld blijft nu dus wel vereist.

Een situatie die Sébastien Pocognoli moet gaan beheren

De Franse club wil geen enkel risico met zijn speler nemen. Ze geven er de voorkeur aan dat hij echt wel 100% fit is voordat hij opnieuw bij de groep aansluit.





Het zal een van de dossiers zijn die Sébastien Pocognoli moet onderzoeken bij zijn aankomst op Monegaskische grond. De Belgische coach zou een belangrijke invloed kunnen hebben op de toekomst van de carrière van de wereldkampioen van 2018.