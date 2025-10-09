Ramkoers vermijden? Hoe het dilemma van Hasi Anderlecht ook miljoenen kan kosten

Nathan De Cat is het lichtpuntje van RSC Anderlecht voorlopig. De jongeling op het middenveld van paars-wit maakt indruk. En dus gaan ze hem mogelijk binnen een paar weken enorm missen als hij naar het WK U17 zou gaan.

Anderlecht staat voor een lastig dilemma rond Nathan De Cat (17). De middenvelder maakt indruk bij de A-ploeg, maar werd ook opgeroepen voor het WK U17 in Qatar.

Nathan De Cat naar het WK laten gaan of niet?

Wesley Sonck vindt in ieder geval dat Anderlecht hem moet laten gaan. "Ik weet wat zoiets betekent voor die gasten. Ik vind dat Nathan ook nog eens met jongens van zijn eigen leeftijd moet voetballen om te voelen hoe goed hij wel niet is", klonk het eerder al.

"Ik vind niet dat Anderlecht hem dit mag ontzeggen", vindt ook Frank Boeckx bij Het Laatste Nieuws. "Hij gaat zich dit binnen veertig jaar nog herinneren."

Transfer als mogelijke pasmunt?

Er is bovendien nog een extra argument te vinden: De Cat heeft nog een contract tot juni 2027. Idealiter kan Anderlecht dat contract zo snel mogelijk met een paar jaar verlengen, zodat ze bij een eventuele transfer komende zomer of daarna alle troeven in handen hebben.





Zo kunnen ze de jongeling ook ten gelde maken, ook al kost hen dat nu een belangrijke speler in de matchen tegen Mechelen, Club Brugge en mogelijk ook La Louvière of Union SG als de Belgen héél lang meegaan op het WK.