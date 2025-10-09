Ramkoers vermijden? Hoe het dilemma van Hasi Anderlecht ook miljoenen kan kosten

Ramkoers vermijden? Hoe het dilemma van Hasi Anderlecht ook miljoenen kan kosten
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nathan De Cat is het lichtpuntje van RSC Anderlecht voorlopig. De jongeling op het middenveld van paars-wit maakt indruk. En dus gaan ze hem mogelijk binnen een paar weken enorm missen als hij naar het WK U17 zou gaan.

Anderlecht staat voor een lastig dilemma rond Nathan De Cat (17). De middenvelder maakt indruk bij de A-ploeg, maar werd ook opgeroepen voor het WK U17 in Qatar.

Nathan De Cat naar het WK laten gaan of niet?

Wesley Sonck vindt in ieder geval dat Anderlecht hem moet laten gaan. "Ik weet wat zoiets betekent voor die gasten. Ik vind dat Nathan ook nog eens met jongens van zijn eigen leeftijd moet voetballen om te voelen hoe goed hij wel niet is", klonk het eerder al.

"Ik vind niet dat Anderlecht hem dit mag ontzeggen", vindt ook Frank Boeckx bij Het Laatste Nieuws. "Hij gaat zich dit binnen veertig jaar nog herinneren."

Transfer als mogelijke pasmunt?

Er is bovendien nog een extra argument te vinden: De Cat heeft nog een contract tot juni 2027. Idealiter kan Anderlecht dat contract zo snel mogelijk met een paar jaar verlengen, zodat ze bij een eventuele transfer komende zomer of daarna alle troeven in handen hebben.

Zo kunnen ze de jongeling ook ten gelde maken, ook al kost hen dat nu een belangrijke speler in de matchen tegen Mechelen, Club Brugge en mogelijk ook La Louvière of Union SG als de Belgen héél lang meegaan op het WK. 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Anderlecht
België
Nathan De Cat

Meer nieuws

En nog eentje: dit Afrikaanse land mag naar het WK in de VS

En nog eentje: dit Afrikaanse land mag naar het WK in de VS

15:03
België begint goed aan EK-droom, met dank aan toptalent Anderlecht

België begint goed aan EK-droom, met dank aan toptalent Anderlecht

09:00
Zeno Debast, verdediger op weg naar de top (deze winter al?) en de toekomstige leider van de Rode Duivels

Zeno Debast, verdediger op weg naar de top (deze winter al?) en de toekomstige leider van de Rode Duivels

11:40
3
Waarom verlaat elke trainer Union SG zo snel? Brusselaars wijken voor niemand af van hun principes

Waarom verlaat elke trainer Union SG zo snel? Brusselaars wijken voor niemand af van hun principes

14:40
Nieuwe, aanvallende versterking strijkt neer bij KV Kortrijk

Nieuwe, aanvallende versterking strijkt neer bij KV Kortrijk

14:45
Clublegende van Bayern München bewondert Vincent Kompany: "Dat was vroeger niet het geval"

Clublegende van Bayern München bewondert Vincent Kompany: "Dat was vroeger niet het geval"

14:20
Zonder de vertrekkende Pocognoli verslikt Union zich in tweedeklasser

Zonder de vertrekkende Pocognoli verslikt Union zich in tweedeklasser

14:10
Pocognoli vertrekt bij Union SG, maar Vandenbempt waarschuwt: "Dat is misschien nog een groter probleem"

Pocognoli vertrekt bij Union SG, maar Vandenbempt waarschuwt: "Dat is misschien nog een groter probleem"

14:00
Norman Bassette legt duidelijk uit waarom hij niet voor Anderlecht koos

Norman Bassette legt duidelijk uit waarom hij niet voor Anderlecht koos

13:30
1
Louwagie wil 'wraak' voor Kevin De Bruyne: "Hoog tijd dat we toptalent wegpikken bij Genk"

Louwagie wil 'wraak' voor Kevin De Bruyne: "Hoog tijd dat we toptalent wegpikken bij Genk"

10:30
2
Na uitsluiting tegen Racing Genk: Dender-spits kent zijn straf

Na uitsluiting tegen Racing Genk: Dender-spits kent zijn straf

13:50
Jonas De Roeck (ex-Antwerp en Anderlecht) is op weg naar Club Brugge

Jonas De Roeck (ex-Antwerp en Anderlecht) is op weg naar Club Brugge

12:20
Zijn vertrek lijkt nu écht onvermijdelijk: Pocognoli stuurt zijn kat naar oefenwedstrijd van Union

Zijn vertrek lijkt nu écht onvermijdelijk: Pocognoli stuurt zijn kat naar oefenwedstrijd van Union

13:04
2
Voormalige STVV- en OHL-speler breekt nek tijdens competitiewedstrijd en moet verlamming vrezen

Voormalige STVV- en OHL-speler breekt nek tijdens competitiewedstrijd en moet verlamming vrezen

12:40
Net nu: Stef Wils moet vijf probleemgevallen missen bij Antwerp

Net nu: Stef Wils moet vijf probleemgevallen missen bij Antwerp

10:00
1
Toptalent uit generatie Tielemans spreekt na dertien jaar Anderlecht en maakt pittige vergelijking met Genk

Toptalent uit generatie Tielemans spreekt na dertien jaar Anderlecht en maakt pittige vergelijking met Genk

11:20
BREAKING: 'Het gaat snel voor Pocognoli: op weg naar Monaco, Union vindt opvolger bij concurrent uit JPL'

BREAKING: 'Het gaat snel voor Pocognoli: op weg naar Monaco, Union vindt opvolger bij concurrent uit JPL'

10:42
35
Rode Duivels doen nu helemaal waar KAA Gent al twee jaar zit op te wachten

Rode Duivels doen nu helemaal waar KAA Gent al twee jaar zit op te wachten

08:20
2
Gilles De Bilde is streng vlak voor beslissend tweeluik Rode Duivels: "Dat kan hij niet"

Gilles De Bilde is streng vlak voor beslissend tweeluik Rode Duivels: "Dat kan hij niet"

07:40
'KAA Gent mikt op de nieuwe Moses Simon en wil Franse en Duitse topclubs aftroeven'

'KAA Gent mikt op de nieuwe Moses Simon en wil Franse en Duitse topclubs aftroeven'

09:30
Geen Benteke bij de Rode Duivels: bondscoach Rudi Garcia legt uit waarom

Geen Benteke bij de Rode Duivels: bondscoach Rudi Garcia legt uit waarom

23:00
5
"Heb dat helemaal naast mij neergelegd": Leandro Trossard maakt korte metten met wat men over hem denkt

"Heb dat helemaal naast mij neergelegd": Leandro Trossard maakt korte metten met wat men over hem denkt

07:00
KRC Genk hakt knoop door over Thorsten Fink: gesprekken met spelers aan de gang

KRC Genk hakt knoop door over Thorsten Fink: gesprekken met spelers aan de gang

08:40
1
Te drastisch? Gilles De Bilde ziet maar één oplossing voor RSC Anderlecht

Te drastisch? Gilles De Bilde ziet maar één oplossing voor RSC Anderlecht

21:40
5
Bom onder Belgische competitie? Drie teams schrijven open brief én trekken naar het BAS

Bom onder Belgische competitie? Drie teams schrijven open brief én trekken naar het BAS

08:00
4
Alarmfase rood: buitenlandse topclub dringt aan voor Pocognoli en spreekt met succescoach

Alarmfase rood: buitenlandse topclub dringt aan voor Pocognoli en spreekt met succescoach

07:20
Royal Antwerp FC komt met heel mooi, hartverwarmend initiatief voor fans

Royal Antwerp FC komt met heel mooi, hartverwarmend initiatief voor fans

06:30
De schuld van Tedesco: Ex-bondscoach houdt fel betoog over selecties van de Rode en Jonge Duivels

De schuld van Tedesco: Ex-bondscoach houdt fel betoog over selecties van de Rode en Jonge Duivels

21:00
Van degradatiezorgen naar top vier: STVV-speler Vanwesemael legt uit hoe Vrancken alles veranderde

Van degradatiezorgen naar top vier: STVV-speler Vanwesemael legt uit hoe Vrancken alles veranderde

06:15
Goots krijgt telkens dezelfde vraag over gemiste transfer van Royal Antwerp FC: "Waarom?"

Goots krijgt telkens dezelfde vraag over gemiste transfer van Royal Antwerp FC: "Waarom?"

22:30
2
Grote woede: Charleroi-supporters nemen plots opmerkelijke beslissing voor bekerclash met RFC Luik

Grote woede: Charleroi-supporters nemen plots opmerkelijke beslissing voor bekerclash met RFC Luik

22:15
14
Een héél slechte herinnering voor de Duivels: dit is de scheidsrechter van België-Noord-Macedonië

Een héél slechte herinnering voor de Duivels: dit is de scheidsrechter van België-Noord-Macedonië

18:00
1
Stassin spreekt klare taal over het feit dat Garcia hem niet opnam in selectie van Rode Duivels

Stassin spreekt klare taal over het feit dat Garcia hem niet opnam in selectie van Rode Duivels

20:00
1
KV Mechelen laat oude bekende meetrainen en die hoopt een contract te versieren

KV Mechelen laat oude bekende meetrainen en die hoopt een contract te versieren

22:00
Sporting Hasselt geen eindstation? Tuur Dierckx spreekt over de ambities die hij nog heeft

Sporting Hasselt geen eindstation? Tuur Dierckx spreekt over de ambities die hij nog heeft

21:20
Fabio Cannavaro aan het roer bij Oezbekistan? Een uitgesproken Belgisch verhaal... op weg naar het WK

Fabio Cannavaro aan het roer bij Oezbekistan? Een uitgesproken Belgisch verhaal... op weg naar het WK

20:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over BREAKING: 'Het snel voor Pocognoli: op weg naar Monaco, Union vindt opvolger bij concurrent uit JPL' Dirk1897 Dirk1897 over Zijn vertrek lijkt nu écht onvermijdelijk: Pocognoli stuurt zijn kat naar oefenwedstrijd van Union Zapper24 Zapper24 over Bom onder Belgische competitie? Drie teams schrijven open brief én trekken naar het BAS 1872 1872 over Zeno Debast, verdediger op weg naar de top (deze winter al?) en de toekomstige leider van de Rode Duivels JaKu JaKu over Geen Benteke bij de Rode Duivels: bondscoach Rudi Garcia legt uit waarom JaKu JaKu over Norman Bassette legt duidelijk uit waarom hij niet voor Anderlecht koos JaKu JaKu over De echte reden waarom Mario Stroeykens zijn handtekening nu wel onder nieuw contract zette SmurF SmurF over Dit is de belangrijkste reden waarom Rode Duivels door België reizen: KBVB legt uit JaKu JaKu over Rode Duivels doen nu helemaal waar KAA Gent al twee jaar zit op te wachten Joske89 Joske89 over Ramkoers vermijden? Hoe het dilemma van Hasi Anderlecht ook miljoenen kan kosten Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved