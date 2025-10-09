'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse': Mannaert tot actie aangemaand

Club Brugge haalde het deze zomer in de strijd om Samuel Gomez Van Hoogen. De jonge middenvelder maakt ondertussen grote sier bij Club NXT. Spanje heeft hem zoals geweten op de radar gezet en dus moet er (snel) actie komen.

Samuel Gomez Van Hoogen is een 19-jarige Belg, geboren in Wilrijk en momenteel uitkomend voor Club NXT. In de Challenger Pro League was hij al goed voor één assist in acht wedstrijden.

Jonge Belg Samuel Gomez Van Hoogen kan ook voor Nederland of Spanje uitkomen

Diverse ploegen uit België en het buitenland wilden hem afgelopen zomer weghalen bij Jong PSV, maar het was blauw-zwart dat de strijd won om de handtekening van Samuel Gomez Van Hoogen.

Zoals we eerder al aangaven zijn er diverse landen die op hem azen. Niet enkel clubs, maar ook landenteams. Nederland wilde hem al proberen te overtuigen, nu heeft ook Spanje de aanzet gegeven om hem in huis te halen.

Vincent Mannaert moet nu handelen

De centrale verdediger heeft dus keuze te over. En dus is het nu tijd voor de Belgische nationale ploeg om terug te slaan. Volgens La Dernière Heure hebben ze hem ondertussen al gecontacteerd voor de U19.

Hij zat ook al in de voorselectie van de Belgische U21, maar kreeg geen oproeping voor deze interlandbreak. Volgens de krant maakt Vincent Mannaert daar toch maar beter zo snel mogelijk werk van.