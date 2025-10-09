Toptalent uit generatie Tielemans spreekt na dertien jaar Anderlecht en maakt pittige vergelijking met Genk

Toptalent uit generatie Tielemans spreekt na dertien jaar Anderlecht en maakt pittige vergelijking met Genk
Scott Bitsindou speelde liefst dertien(!) jaar voor RSC Anderlecht, maar kon zich uiteindelijk nooit helemaal doorzetten op Neerpede. Na al die jaren blikt hij nu vanuit de Belgische amateurklassen terug. Zonder spijt.

Charly Musonda, Leander Dendoncker, Youri Tielemans, Andy Kawaya, Selim Amallah, Mohamed Soumaré, David Henen en later ook nog onder meer Samuel Bastien, Dodi Lukebakio en Stéphane Omeonga. Een zeer talentvolle generatie was het op Anderlecht.

Scott Bitsindou knalt nu voor Heist in de Amateurklassen

Met daarbij dus ook Scott Bitsindou, die van zijn zevende tot zijn 20e actief was voor paars-wit. Ondertussen is hij 29 jaar en speelt hij voor Heist in de Tweede Amateurklasse.

De voorbije negen jaar was hij te vinden in Zwitserland, Servië en Schotland en speelde hij 87 wedstrijden in de Challenger Pro League met Lommel en Lierse. 

De winnaarsmentaliteit van de opleiding van Anderlecht

"Ik ben een kind van Anderlecht en dat zal ik altijd blijven", is hij niet verbitterd in La Consultation Sportive. "Het is niet altijd makkelijk geweest, maar ik moet Anderlecht danken voor mijn carrière."

"Als je bij Anderlecht vandaan komt, kun je overal naartoe. Omdat je daar weggaat met een bepaalde technische bagage en een winnaarsmentaliteit. Als ik de opleiding van Genk zag, had ik meer het gevoel een model als FC Barcelona of Ajax te zien, gebaseerd op een specifiek tactisch systeem."

