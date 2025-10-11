Anderlecht neemt - mogelijk omstreden - beslissing rond Nathan De Cat

Het ziet ernaar uit dat Nathan De Cat (17) zijn droom om deel te nemen aan het WK U17 met België zal moeten opbergen. Anderlecht heeft de jonge middenvelder en zijn entourage al laten weten dat hij geen toestemming krijgt om naar Qatar af te reizen.

De beslissing is nog niet officieel bevestigd, maar binnen Neerpede lijkt de kogel door de kerk, schrijft Het Nieuwsblad. De Cat was nochtans één van de sterkhouders in de Belgische ploeg die zich wist te plaatsen voor het toernooi.

Bondscoach Bob Browaeys rekende dan ook sterk op hem voor de eindfase in november. De selectie wordt officieel bekendgemaakt op 20 oktober, met vertrek richting Qatar eind november. Maar zonder Anderlecht-toelating blijft deelname voor De Cat uitgesloten.

Nathan De Cat mag niet naar het WK omdat hij te belangrijk is voor Anderlecht

Het WK valt bovendien midden in een cruciale periode voor paars-wit. Tijdens het toernooi zou De Cat de competitiewedstrijden tegen KV Mechelen, Club Brugge, La Louvière en mogelijk ook Union missen. Voor Anderlecht, dat meedraait bovenin, is dat een te groot risico.

De jonge middenvelder groeide sinds de start van het seizoen uit tot één van de uitblinkers in het elftal van Besnik Hasi. Zijn maturiteit en inzicht op het middenveld maken hem momenteel tot een sleutelspeler bij RSCA. Net daarom wil de club hem niet missen in de komende weken, waarin de druk op het team stijgt.

Clubs zijn bovendien niet verplicht hun spelers af te staan voor jeugdtoernooien en ontvangen daar ook geen financiële compensatie voor. Dat maakt de beslissing zakelijk gezien verdedigbaar, maar voor De Cat, die zijn land wilde vertegenwoordigen op het hoogste jeugdniveau, blijft het een bijzonder bittere pil om te slikken.

