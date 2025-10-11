Marouane Fellaini doet opmerkelijke onthulling: "Ik kon naar Club Brugge"

Marouane Fellaini (37) geniet tegenwoordig van zijn voetbalpensioen, maar de gewezen Rode Duivel had zijn carrière nog makkelijk kunnen verlengen.

De middenvelder, die met Standard kampioen werd, 260 wedstrijden in de Premier League afwerkte en prijzen pakte met Manchester United, onthult dat hij zelfs kon tekenen bij Club Brugge. “Ik had nog de kans om door te gaan, want ik kon onder meer naar Club Brugge", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Toch besliste Fellaini om er een punt achter te zetten, en daar heeft hij geen moment spijt van. “Achteraf gezien ben ik blij dat ik dat heb geweigerd. Ik was 36 en al achttien jaar prof. Die dagelijkse discipline kon ik echt niet meer opbrengen", legt hij uit.

“En nu ga ik tenminste pijnvrij door het leven. Ik kan nog lopen en springen. Ik ken ook ex-collega’s die op hun veertigste al een kunstknie- of heup moeten laten steken.”

Fellaini gaat slim om met zijn geld

Zijn beslissing om niet meer in België aan de slag te gaan, was dus niet gebaseerd op geld of prestige, maar op gevoel. Fellaini had zijn lichaam al genoeg gegeven. “Ik had nog plezier in voetbal, maar ik wist dat het moment gekomen was om te stoppen", klinkt het. “Ik heb mijn deel gedaan, bij de club en bij de nationale ploeg.”

Vandaag leeft de voormalige middenvelder zonder stress, al blijft hij zakelijk actief. “Ja, ik heb goed mijn brood verdiend", geeft hij toe. “Maar het is niet zo dat ik achterover leun en dat geld door ramen en deuren gooi. Dat ik de hele wereld lig af te reizen of een bucketlist aan het afvinken ben. Want geloof me, dan is het heel snel op.”