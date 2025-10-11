Rudi Garcia spreekt over fitte Rode Duivel: "Daar gaat zijn ploeg niet blij mee zijn"

Rudi Garcia spreekt over fitte Rode Duivel: "Daar gaat zijn ploeg niet blij mee zijn"
Foto: © photonews

De Rode Duivels raakten tegen Noord-Macedonië niet verder dan een 1-1 gelijkspel. En dus zal het tegen Wales van moeten zijn voor de Belgen. Mogelijk kunnen ze dan wel opnieuw rekenen op Charles De Ketelaere.

Alexis Saelemaekers moet afhaken voor de wedstrijd tegen Wales, maar bondscoach Rudi Garcia gaf wel aan dat Charles De Ketelaere er wél zal bij zijn tegen Wales. Hij wordt verondersteld opnieuw fit te zijn en klaar voor de strijd.

Trossard in de spits tegen Wales?

"Daar zal Atalanta niet happy mee zijn. Als De Ketelaere niet fit genoeg is, zou ik Trossard opnieuw durven zetten", aldus Hein vanhaezebrouck daarover in een reactie tegenover Het Nieuwsblad.

Hij zou durven kiezen voor Trossard in de spits tegen Wales: "Want Openda en de nationale ploeg is nog geen succesverhaal. Moet je daar dan alles op in zetten? Mijn vrees is ook dat het niet zo makkelijk voetballen is met hem."

Het zit in de details, zoveel is duidelijk volgens Hein Vanhaezebrouck

Al beseft Vanhaezebrouck zelf ook maar al te goed dat het voetbal van kleine dingen afhangt. Openda had zomaar kunnen scoren tegen Noord-Macedonië.

Als hij op een bepaald moment met een stiftertje scoort in plaats van te trappen? Dan zijn hij en Rudi Garcia volgens Vanhaezebrouck nu de helden. Er waren namelijk ook wel een aantal positieve punten op te merken tegen Noord-Macedonië.

