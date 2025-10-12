Gilles De Bilde zegt dikke dankjewel aan Vincent Mannaert: "Hij stelde het zelf voor"

Voormalig Rode Duivel Gilles De Bilde blikte in een interview met Sudinfo terug op zijn carrière en de evolutie van het voetbalmilieu. Daarbij sprak hij expliciet zijn waardering uit voor Vincent Mannaert, die hem destijds bijstond bij een belangrijke contractonderhandeling.

Volgens De Bilde is de afstand tussen spelers en media in de loop der jaren aanzienlijk toegenomen. Hoewel hij nog contact onderhoudt met enkele voormalige internationals, zoals Lukaku, De Bruyne en Courtois, is zijn band met jongere spelers beperkter. “De jongeren kennen me omdat ze goed gebrieft worden door de communicatiedienst”, klinkt het.

Persoonlijke band met Vincent Mannaert

In het interview benadrukt De Bilde zijn langdurige band met Vincent Mannaert. “Ik ken Vincent Mannaert heel goed”, verklaart hij. Hun samenwerking gaat terug tot hun gezamenlijke periode bij Eendracht Aalst.

“We reden samen toen we bij Aalst speelden”, vertelt De Bilde over zijn band met Mannaert. Deze connectie kreeg later een belangrijke wending toen Mannaert hem hielp bij een transfer naar Engeland.

Onderhandelingen

De Bilde vertelt dat Mannaert hem actief heeft geholpen bij het afsluiten van zijn contract. “Later heeft hij me geholpen om een beter contract te tekenen bij Sheffield Wednesday”, aldus De Bilde. “Als vriend, en omdat hij een beetje rechten had gestudeerd, had hij voorgesteld om mee te gaan om mijn contract te onderhandelen.”

De tussenkomst van Mannaert had volgens De Bilde een concreet resultaat in zijn voordeel. “Hij heeft me geholpen om betere voorwaarden te krijgen”, besluit hij zijn betoog.