Na eerste nederlaag van KV Kortrijk: Michiel Jonckheere moet dringend telefoontje plegen met Nicky Hayen

KV Kortrijk leed afgelopen weekend zijn eerste nederlaag van het seizoen. Coach Michiel Jonckheere weet dat de interlandbreak als moment van herbronning zal dienen. De achterstand op leider SK Beveren bedraagt nu vijf punten.

In de thuiswedstrijd tegen SK Beveren kwam KV Kortrijk vroeg op achterstand. De ploeg kon deze achterstand niet meer goedmaken. SK Beveren heeft na deze overwinning een perfect rapport van 27 op 27. Hierdoor bedraagt de kloof met KV Kortrijk vijf punten.

Kleine impact

Jonckheere erkende dit verschil, maar nuanceerde de impact. “Natuurlijk sta je er liever vijf voor dan vijf achter, maar ik heb altijd gezegd dat dit geen beslissende speeldag was”, klinkt het bij Gazet van Antwerpen.

De interlandbreak biedt KV Kortrijk de kans om zich voor te bereiden op het duel met Jong AA Gent. Jonckheere gaf aan dat deze wedstrijd cruciaal is. “We zullen onze volgende match tegen Jong AA Gent goed voorbereiden. Jong AA Gent is volgens mij de beste beloftenploeg van de vier, maar dat is een match die we moeten winnen.”

Gelijkenis met Nicky Hayen

Naast de eigen wedstrijd kijkt Jonckheere ook naar de confrontatie tussen SK Beveren en Beerschot. Hij wees op het belang van dat duel. “Eén van de twee of beide ploegen zullen punten verliezen en wij moeten daarvan profiteren. Dan kan de wereld er weer helemaal anders uitzien.”

Na de eerste nederlaag van het seizoen kwam ook het bijgeloof van Jonckheere opnieuw ter sprake. Op de vraag of hij zijn gelukskleren zou opbergen, antwoordde hij duidelijk.

“Vermoedelijk wel. Ik zal eens met Nicky Hayen bellen en vragen of hij nog iets heeft liggen.” Eerder gaf Jonckheere al aan gevoelig te zijn voor rituelen, zo verklaarde hij in een eerder interview over zijn gelijkenis met Hayen op dat vlak.