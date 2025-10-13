"Ik heb Debast alles geleerd" en "Doku kan iemand dribbelen in een telefoonhokje"

"Ik heb Debast alles geleerd" en "Doku kan iemand dribbelen in een telefoonhokje"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Craig Bellamy kent de Belgische spelers beter dan wie ook in Cardiff. De huidige bondscoach van Wales werkte bij Anderlecht samen met Vincent Kompany en trainde er onder meer Zeno Debast en Jérémy Doku. Twee spelers die hij nog altijd met veel bewondering - en een flinke dosis humor - beschrijft.

“Ik heb Debast alles geleerd", grapte Bellamy. “Ik zeg dat vooral omdat ik weet dat ik Kompany daarmee op stang jaag.” Over Debast had de Welshman niets dan lof. “Zeno is opgeleid als spelverdeler. Zelden heb ik een verdediger gezien met zoveel voetballend vermogen, met de kwaliteit om linies te doorbreken", zei Bellamy aan Het Nieuwsblad.

“Hij kon niet koppen en moest defensief nog verbeteren, maar we wisten dat dat zou komen. In België speel je in een zeer fysieke competitie, en daardoor passen Belgische spelers zich snel aan in de Premier League.”

De lokale pers in Wales focust zich nochtans niet op Debast, maar op een andere bekende Belg: Jérémy Doku. De aanvaller van Manchester City bezorgt de Welsh fans en verdedigers slapeloze nachten. “Hoe we Doku gaan stoppen? We plakken er vijf man op en laten Trossard helemaal alleen. Die kan er niks van", lachte Bellamy opnieuw.

Craig Bellamy heeft heel grote lof voor Debast en Doku

Maar de bondscoach meende het ook deels serieus. “Jeremy is ongelofelijk. Hij kan iemand dribbelen in een telefoonhokje", aldus de voormalige Anderlecht-coach. “Het was meer dan een eer om met hem te werken. Ik leerde ook veel van hem.”

Bellamy beschrijft hoe Doku als jonge speler al een sterke persoonlijkheid had. “Hij had soms een mening die hij niet moest hebben, maar ik ontdekte hoe ik dat onder controle kon houden.”

De band tussen de twee is nog altijd sterk. “We spreken nog dikwijls met elkaar,” verklapte Bellamy. “Jeremy is een bijzonder jongen, eentje die leeft voor zijn sport en altijd vooruit wil. Ik gun Debast en Doku een zéér grote carrière", besloot Bellamy. “Maar ze moeten dat in Cardiff niet demonstreren.” 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Anderlecht
België
Zeno Debast
Jérémy Doku

Meer nieuws

Wales-coach Craig Bellamy verbiedt zijn spelers wel iets heel raar tegen Rode Duivels

Wales-coach Craig Bellamy verbiedt zijn spelers wel iets heel raar tegen Rode Duivels

08:20
Verschillende wijzigingen in de definitieve selectie van Rudi Garcia voor de uitwedstrijd naar Wales

Verschillende wijzigingen in de definitieve selectie van Rudi Garcia voor de uitwedstrijd naar Wales

13:00
Rode Duivels zijn niet in paniek, Courtois trekt wel een paar opvallende conclusies

Rode Duivels zijn niet in paniek, Courtois trekt wel een paar opvallende conclusies

12:20
De Duivels moeten vooral op deze speler letten, de Welshe De Bruyne die terugkeert uit de hel

De Duivels moeten vooral op deze speler letten, de Welshe De Bruyne die terugkeert uit de hel

11:40
1
Terwijl er twijfels zijn in België is het geloof groot bij Welshmen: geloof in stunt is er

Terwijl er twijfels zijn in België is het geloof groot bij Welshmen: geloof in stunt is er

11:00
LIVE: Twee wijzigingen in de basis bij Rode Duivels? Bondscoach Rudi Garcia ook onder druk

LIVE: Twee wijzigingen in de basis bij Rode Duivels? Bondscoach Rudi Garcia ook onder druk

10:15
Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels die vanavond aan de aftrap komen tegen Wales

Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels die vanavond aan de aftrap komen tegen Wales

09:30
13
Licht aan het einde van de tunnel? Antwerp-speler komt met hoopgevend bericht na horrorblessure

Licht aan het einde van de tunnel? Antwerp-speler komt met hoopgevend bericht na horrorblessure

14:20
Marc Wilmots zegt iets wat ook Duivels zelf niet graag gaan horen: "Tussen de 10de en 15de plaats"

Marc Wilmots zegt iets wat ook Duivels zelf niet graag gaan horen: "Tussen de 10de en 15de plaats"

09:00
Succes is ook een tegenslag: Anderlecht en Charleroi nog een week langer zonder spelers

Succes is ook een tegenslag: Anderlecht en Charleroi nog een week langer zonder spelers

14:00
Courtois ziet dat "ze me gaan vervangen", Rudi Garcia spreekt hem alvast tegen

Courtois ziet dat "ze me gaan vervangen", Rudi Garcia spreekt hem alvast tegen

08:40
"Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische supporters, pers en analisten Interview

"Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische supporters, pers en analisten

08:00
7
Zulte Waregem speelt pion kwijt aan Club Brugge, maar vindt opvolger bij ... Anderlecht

Zulte Waregem speelt pion kwijt aan Club Brugge, maar vindt opvolger bij ... Anderlecht

13:45
Lionel Messi wijst ineens een jonge Belg aan als "toekomstige grote van het voetbal"

Lionel Messi wijst ineens een jonge Belg aan als "toekomstige grote van het voetbal"

10:30
2
Thibaut Courtois ziet het al drie wedstrijden lang gebeuren bij de Rode Duivels

Thibaut Courtois ziet het al drie wedstrijden lang gebeuren bij de Rode Duivels

07:00
🎥 Witte rook: Union heeft nieuwe coach beet ... van andere ploeg uit de Jupiler Pro League

🎥 Witte rook: Union heeft nieuwe coach beet ... van andere ploeg uit de Jupiler Pro League

12:41
26
Officieel: Union SG heeft opvolger van Pocognoli beet

Officieel: Union SG heeft opvolger van Pocognoli beet

13:30
4
Na alle kritiek tegen Noord-Macedonië: Vanhaezebrouck neemt het op voor de Rode Duivels

Na alle kritiek tegen Noord-Macedonië: Vanhaezebrouck neemt het op voor de Rode Duivels

22:30
8
Radja Nainggolan rekent af: "Respectloos! Dat hoofdstuk heb ik nooit kunnen afsluiten"

Radja Nainggolan rekent af: "Respectloos! Dat hoofdstuk heb ik nooit kunnen afsluiten"

07:20
2
"Komen voor winst", maar Garcia houdt al rekening met feit dat België ook niet wint van Wales

"Komen voor winst", maar Garcia houdt al rekening met feit dat België ook niet wint van Wales

19:00
Radja Nainggolan heeft er nog geen genoeg van en reageert op roddels die hem achtervolgen

Radja Nainggolan heeft er nog geen genoeg van en reageert op roddels die hem achtervolgen

11:20
Bondscoach van Wales haalt uit naar ons land over... Vincent Kompany

Bondscoach van Wales haalt uit naar ons land over... Vincent Kompany

17:30
6
Fabio Capello doet wel heel straffe onthullingen over Ronaldo: "Feesten en vrouwen"

Fabio Capello doet wel heel straffe onthullingen over Ronaldo: "Feesten en vrouwen"

10:00
"Het levert niets op": Deze vier (!) wijzigingen in basiself nodig na duel tegen Noord-Macedonië

"Het levert niets op": Deze vier (!) wijzigingen in basiself nodig na duel tegen Noord-Macedonië

20:00
7
Ondanks alle problemen in België neemt DAZN een opvallende beslissing

Ondanks alle problemen in België neemt DAZN een opvallende beslissing

07:40
7
Na de Italiaanse pers ziet nu ook een legende van Juventus het somber in voor Loïs Openda

Na de Italiaanse pers ziet nu ook een legende van Juventus het somber in voor Loïs Openda

16:30
Van de Rode Duivels naar de beloften: "In zekere zin een stap achteruit, maar..."

Van de Rode Duivels naar de beloften: "In zekere zin een stap achteruit, maar..."

16:00
"Ik krijg opmerkingen": Marc Degryse zou één iets aan zichzelf willen veranderen De derde helft

"Ik krijg opmerkingen": Marc Degryse zou één iets aan zichzelf willen veranderen

06:30
De hereniging die we allemaal willen zien: Messi en Suarez wachten op... Neymar

De hereniging die we allemaal willen zien: Messi en Suarez wachten op... Neymar

23:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/10: Onyedika

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/10: Onyedika

21:40
Johan Boskamp heel scherp voor bondscoach Rudi Garcia: "Ik had hem nooit gewisseld"

Johan Boskamp heel scherp voor bondscoach Rudi Garcia: "Ik had hem nooit gewisseld"

12/10
3
STVV neemt afscheid van grote legende

STVV neemt afscheid van grote legende

21:20
Blijven dan maar? Zware extra voorwaarde voor transfer van Onyedika naar Galatasaray

Blijven dan maar? Zware extra voorwaarde voor transfer van Onyedika naar Galatasaray

21:40
4
Zinédine Zidane komt met duidelijk statement om bondscoach van Frankrijk te worden

Zinédine Zidane komt met duidelijk statement om bondscoach van Frankrijk te worden

22:00
"Vroeger had ik een kopstoot verkocht" - Fred Vanderbiest is wel héél wat milder geworden

"Vroeger had ik een kopstoot verkocht" - Fred Vanderbiest is wel héél wat milder geworden

21:00
6
Ajax-trainer krijgt serieuze tip na match van Belgische beloften

Ajax-trainer krijgt serieuze tip na match van Belgische beloften

15:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

DKMA DKMA over 🎥 Witte rook: Union heeft nieuwe coach beet ... van andere ploeg uit de Jupiler Pro League Batigoalll Batigoalll over Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels die vanavond aan de aftrap komen tegen Wales FCBalto FCBalto over Officieel: Union SG heeft opvolger van Pocognoli beet Andreas2962 Andreas2962 over Radja Nainggolan rekent af: "Respectloos! Dat hoofdstuk heb ik nooit kunnen afsluiten" Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Jan Breydelstadion wordt 50 jaar: "Ik ben meer dan beschaamd tegenwoordig" Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Ondanks alle problemen in België neemt DAZN een opvallende beslissing stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over Rik De Mil? Johan Boskamp noemt twee andere namen als nieuwe coach voor Union SG cartman_96 cartman_96 over "Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische supporters, pers en analisten MALYNWA MALYNWA over De Duivels moeten vooral op deze speler letten, de Welshe De Bruyne die terugkeert uit de hel Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Frank Boeckx is duidelijk: niet Trossard, maar déze Duivel verrast in de basis tegen Noord-Macedonië Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved