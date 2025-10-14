Spelers Antwerp en Genk breken poort open voor jonge Duivels naar volgende ronde EK

Spelers Antwerp en Genk breken poort open voor jonge Duivels naar volgende ronde EK
Foto: © photonews

De Rode Duivels U17, die de eerste echte competitieve leeftijdscategorie zijn, hebben er hun eerste kwalificatiegroep opzitten. Met een klinkende 9 op 9 zijn ze meteen ook geplaatst voor de eliteronde en daarin kunnen ze een ticket voor het EK 2026 boeken.

In de eerste kwalificatieronde stonden tickets voor de eliteronde op het spel. Daarvoor moesten de Belgen bij de top-2 van hun groep gaan horen. 

Xander Dierckx en Kiyan Achahbar maken het verschil voor U17 België

Na een zege tegen Moldavië met het kleinste verschil werd op speeldag 2 hard uitgehaald tegen Wit-Rusland en met maar liefst 6-0 gewonnen afgelopen weekend.

Op dinsdag stond de laatste wedstrijd tegen Noorwegen op het programma, een rechtstreeks duel om de groepswinst. En voor een derde keer wisten de Belgen te winnen.

9 op 9 voor jonge Duivels

Tien minuten voor tijd was het nog 0-0, maar toen scoorden Xander Dierckx (die ook tegen Wit-Rusland al twee keer had gescoord) en Kiyan Achahbar (die hetzelfde deed) in vijf dolle minuten: 2-0.

9 op 9 en geen enkel doelpunt tegen gekregen op drie wedstrijden: de U17 heeft indruk gemaakt deze week. De U19 speelde ondertussen voor de volledigheid 2-2 gelijk tegen de Verenigde Staten.

De volledige selectie van bondscoach Sven Vermant en zijn assistent-trainer Guillaume Gillet nog even op een rijtje: Assil Saidi, Elie Mbavu, Sami El Morabet, Jelle Driessen, Kiyan Achabar (Genk), Mamadou Baldé, Al-Hassan Kamara, Léni Tom Strouwen (Club Brugge), Ilyas Benktib, Joshua Nga Kana, Jayden Onia Seke, Rune Verstrepen (Anderlecht), Preben Blondeel, Rayan Yaakoubi (Gent), Xander Dierckx, Niels Filippo, Lowie Piselé, Louwie Van Gelder (Antwerp), Esteban Levaux, Yhanis Onehese (Standard), Femi Siwoku (OHL)

