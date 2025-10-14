Waarom Westelen? Belgische beloften spelen om duidelijke reden niet in Leuven

De Rode Duivels pakten 6 op 6 tegen Noord-Macedonië en Wales en zijn zo bijna zeker van het WK 2026 in Noord-Amerika. Voor de Jonge Duivels U21 staat er nog wel wat meer werk op de plank richting EK 2027.

Het EK 2027 zal worden gespeeld in Servië en Albanië. Veertien andere landen kunnen zich daarvoor plaatsen. En dus is het aan de Rode Duivels U21 om zoveel mogelijk punten te vergaren.

Rode Duivels U21 spelen in Westerlo op dinsdagavond

Na zuur puntenverlies tegen Wit-Rusland werd afgelopen weekend met 0-7 gewonnen in Wales, waardoor de Belgen nu samen met Denemarken en Oostenrijk aan de leiding staan met 4 op 6. Die twee landen lijken de grote tegenstanders te gaan worden

De groepswinnaars gaan rechtstreeks door, net als de beste tweede. Voor de andere tweedes zijn er nog play-offs. En dus is het alle hens aan dek voor de U21 op dinsdagavond in ... het Westelse Kuipje.

Vrouwen OH Leuven spelen tegen Twente aan Den Dreef

Waarom Wettelen? Dat is een film. Waarom Westelen? Dat is een goede vraag, want normaal gezien zijn de wedstrijden van de Belgische beloften toch gewoon in Leuven? Zijn ook de U21 aan een rondreis door België begonnen, zoals de Rode Duivels?

Niet noodzakelijk, maar er was wel een goede reden waarom er niet in Leuven kon gespeeld worden. Daar is de UEFA namelijk alles in gereedheid aan het brengen voor de eerste thuiswedstrijd van de vrouwen van OH Leuven in de Champions League, woensdagavond tegen Twente. De 3000 tickets voor het duel in Westerlo zijn ondertussen de deur uit.