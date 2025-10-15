Bayern-vedette haalt nog maar eens het belang van Vincent Kompany aan met ultieme lof

Bayern-vedette haalt nog maar eens het belang van Vincent Kompany aan met ultieme lof
Foto: © photonews

Vincent Kompany staat zaterdag voor een van de grootste tests van het Bundesliga-seizoen: Bayern München neemt het op tegen Borussia Dortmund. De Duitse recordkampioen lijkt tot nu toe onstuitbaar, maar Dortmund kan altijd voor verrassingen zorgen in een van de klassiekers van het Duitse voetbal.

Bayern is het seizoen begonnen als een ware pletwals. “We hebben een fantastisch start gehad, maar elke wedstrijd is een nieuwe uitdaging", aldus Kompany. Met 18 op 18 en een doelsaldo van +22 tonen de Munchenaren geen enkele zwakte, en de coach heeft zijn stempel stevig gedrukt op het team.

De match tegen Dortmund wordt een testcase voor Kompany’s tactische plannen. “Het is belangrijk dat we gefocust blijven en doen wat we de afgelopen weken goed hebben uitgevoerd", zegt hij. 

Harry Kane zegt dat Kompany hem naar een hoger niveau bracht

Internationaal oogst Kompany al lof voor zijn aanpak. Harry Kane, een van de sterspelers van Bayern, noemt hem een trainer die spelers naar een hoger niveau tilt: “Hij heeft me naar een hoger niveau getild. Hij is een fantastische trainer, niet alleen op tactisch vlak maar ook als persoon. We denken hetzelfde wat betreft samenwerken als team.”

Voor de spelers van Bayern betekent het duel tegen Dortmund ook een mentale uitdaging. “We weten dat dit een klassieker is, het draait om focus en karakter."

"Dortmund zal het ons moeilijk maken, dat is altijd zo in deze wedstrijden", aldus Kompany. Een overwinning zou 21 op 21 en een nog indrukwekkender doelsaldo opleveren.

