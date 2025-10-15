'Italiaanse topclub is héél concreet voor Ordoñez én verwacht... een wederdienst van Club Brugge'

Internazionale FC richt de pijlen op Joel Ordoñez. En de interesse is niet lauw. De Italiaanse grootmacht wil deze winter schakelen.

Joel Ordoñez leek afgelopen zomer op weg naar Olympique Marseille. Uiteindelijk geraakten de Fransen er niet uit met Club Brugge.

Veel vijven en zessen later zette de Ecuadoriaan zijn krabbel onder een nieuw contract tot medio 2029. Maar dat wil niét zeggen dat hij tot dan in het Jan Breydelstadion zal voetballen.

Italiaanse interesse is héél concreet

Integendeel: volgens TuttoSport is een wintertransfer héél concreet. Internazionale FC heeft de 21-jarige verdediger helemaal bovenaan de verlanglijst gezet.

Yann Biseck vertrekt in januari (zo goed als zeker) uit Milaan. De Duitser is rond met Crystal Palace. Inter wil dan ook uitpakken met een onmiddellijk inzetbare vervanger. En dat is bij voorkeur Ordoñez.

Inter rekent op... soldenprijs

Inter rekent op een goede verstandhouding met Club Brugge. De West-Vlamingen haalden afgelopen zomer Aleksandar Stankovic op in Milaan. Al vrezen we ervoor dat de Italianen om die reden een soldenprijs zullen krijgen.