Onverwachte terugkeer Achter De Kazerne? 'Nederlander binnenkort opnieuw aan de slag bij KV Mechelen'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Onverwachte terugkeer Achter De Kazerne? 'Nederlander binnenkort opnieuw aan de slag bij KV Mechelen'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Een verrassende wending Achter De Kazerne. Jurgen Streppel is niét weg bij KV Mechelen. Het is de bedoeling dat de Nederlander in de toekomst zijn taken opnieuw zal opnemen.

Een week geleden leek het alsof KV Mechelen afscheid had genomen van Jurgen Streppel. De Director of Football was enkele maanden geleden nog maar aan zijn opdracht gestart.

Zijn voornaamste taak: de samenwerking tussen Malinwa en zusterclub Helmond Sport efficiënt laten verlopen en het sportieve beleid stroomlijnen. En de Nederlandse club is ook exact de reden voor het feit dat Streppel eventjes niet te zien is Achter De Kazerne. 

Géén definitief vertrek

Gazet van Antwerpen weet dat de Nederlander zelf heeft gevraagd om te focussen op Helmond Sport. De Kattenmeppers kamperen in de buik van de Nederlandse Eerste Divisie. En dat strookt niet met de ambities. 

Streppel zet dus een tijdelijke stap opzij bij Mechelen. Het is de bedoeling dat hij later de functie opnieuw zal opnemen en opnieuw meer te zien zal zijn Achter De Kazerne. 

Géén strubbelingen

Het verklaart ook meteen waarom Mechelen het vertrek van de Nederlander nooit heeft bevestigd. Ook van een eventuele strubbeling met Tom Caluwé (sportief directeur van Malinwa, nvdr.) is niets aan.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Eerste Divisie
Eerste Divisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Helmond Sport
KV Mechelen

Meer nieuws

Paleisrevolutie bij Anderlecht heeft ook grote gevolgen voor Olivier Renard

Paleisrevolutie bij Anderlecht heeft ook grote gevolgen voor Olivier Renard

23:00
Nog enkele miljoenen duurder? Club Brugge-speler is genomineerd voor... Golden Boy Award

Nog enkele miljoenen duurder? Club Brugge-speler is genomineerd voor... Golden Boy Award

22:30
De beslissing is allesbehalve simpel: Besnik Hasi én medische staf van Anderlecht hebben knoop door te hakken

De beslissing is allesbehalve simpel: Besnik Hasi én medische staf van Anderlecht hebben knoop door te hakken

21:40
Deschacht velt oordeel over Hasi en Anderlecht: "Deze ploeg mist een Olivier Deschacht"

Deschacht velt oordeel over Hasi en Anderlecht: "Deze ploeg mist een Olivier Deschacht"

20:40
2
Er is leven na Thibaut Courtois: 'Real Madrid wil deze doelman als (toekomstige) opvolger van Rode Duivel'

Er is leven na Thibaut Courtois: 'Real Madrid wil deze doelman als (toekomstige) opvolger van Rode Duivel'

21:20
Pocognoli moet iets bekennen: "AS Monaco was al in me geïnteresseerd. Maar het ging daarom niet door"

Pocognoli moet iets bekennen: "AS Monaco was al in me geïnteresseerd. Maar het ging daarom niet door"

21:00
BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe voorzitter én een nieuwe CEO

BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe voorzitter én een nieuwe CEO

19:55
11
Wat gaat er gebeuren? 'PSG wil Yamal koste wat het kost en tegen elke inspanning naar Parijs halen'

Wat gaat er gebeuren? 'PSG wil Yamal koste wat het kost en tegen elke inspanning naar Parijs halen'

20:20
'Italiaanse topclub is héél concreet voor Ordoñez én verwacht... een wederdienst van Club Brugge'

'Italiaanse topclub is héél concreet voor Ordoñez én verwacht... een wederdienst van Club Brugge'

19:40
4
Hoe moet het nu verder? 'KBVB niet te spreken over Anderlecht'

Hoe moet het nu verder? 'KBVB niet te spreken over Anderlecht'

19:00
3
Waarom David Hubert bij Union SG toch wel eens kan verrassen Analyse

Waarom David Hubert bij Union SG toch wel eens kan verrassen

18:40
Real Madrid doet het opnieuw! 'Spaanse grootmacht gaat gratis aan de haal met sterkhouder van Liverpool'

Real Madrid doet het opnieuw! 'Spaanse grootmacht gaat gratis aan de haal met sterkhouder van Liverpool'

19:20
HO Kalken, Beerschot, STVV, Zulte Waregem, Kortrijk, ... WK 2026

HO Kalken, Beerschot, STVV, Zulte Waregem, Kortrijk, ... WK 2026

18:50
OFFICIEEL: Jonas De Roeck (ex-Antwerp, ex-Westerlo) wordt hoofdtrainer van CPL-club

OFFICIEEL: Jonas De Roeck (ex-Antwerp, ex-Westerlo) wordt hoofdtrainer van CPL-club

18:00
4
Twee grote Belgische talenten en een KV Mechelen-speler in lijst van beste jonge spelers

Twee grote Belgische talenten en een KV Mechelen-speler in lijst van beste jonge spelers

18:22
Standard in de problemen voor clash met Antwerp: vier afwezigen en twijfelgeval bij de Rouches

Standard in de problemen voor clash met Antwerp: vier afwezigen en twijfelgeval bij de Rouches

17:40
11
Wie wordt de nieuwe coach van OH Leuven? Namen genoemd, één man nu op de juiste plek

Wie wordt de nieuwe coach van OH Leuven? Namen genoemd, één man nu op de juiste plek

17:30
1
📷 Anderlecht pakt opnieuw uit, in samenwerking met Stromae

📷 Anderlecht pakt opnieuw uit, in samenwerking met Stromae

17:00
Sébastien Pocognoli stelt plan op om carrière van Paul Pogba nieuw leven in te blazen

Sébastien Pocognoli stelt plan op om carrière van Paul Pogba nieuw leven in te blazen

17:20
Axel Witsel schrijft geschiedenis bij de Rode Duivels: "Ik hoop er in november bij te zijn, thuis in Luik" Interview

Axel Witsel schrijft geschiedenis bij de Rode Duivels: "Ik hoop er in november bij te zijn, thuis in Luik"

16:30
🎥 Als eerste Belg geplaatst voor het WK: Hugo Broos viert kwalificatie met Zuid-Afrika

🎥 Als eerste Belg geplaatst voor het WK: Hugo Broos viert kwalificatie met Zuid-Afrika

15:30
Antwerps jeugdproduct Antwerp en Beerschot had gesprekken met Beerschot, maar ...

Antwerps jeugdproduct Antwerp en Beerschot had gesprekken met Beerschot, maar ...

15:45
Italiaans bondscoach Gattuso dreigt met drastische beslissing als Italië het WK mist

Italiaans bondscoach Gattuso dreigt met drastische beslissing als Italië het WK mist

16:00
Slecht nieuws bij AS Monaco: Sébastien Pocognoli moet nog even geduld hebben

Slecht nieuws bij AS Monaco: Sébastien Pocognoli moet nog even geduld hebben

15:00
Hoe absolute Europese dwergstaat nog mag dromen van WK ... als het blijft verliezen Analyse

Hoe absolute Europese dwergstaat nog mag dromen van WK ... als het blijft verliezen

14:40
Frenkie De Jong ongrijpbaar: dit is de waanzinnige clausule in zijn nieuw contract

Frenkie De Jong ongrijpbaar: dit is de waanzinnige clausule in zijn nieuw contract

14:20
📷 Gelekt: is dit het nieuwe WK-shirt van de Rode Duivels?

📷 Gelekt: is dit het nieuwe WK-shirt van de Rode Duivels?

14:00
6
Zoon van Gert Verheyen scoort in Tweede Provinciale: "Op tribunes Club Brugge ..."

Zoon van Gert Verheyen scoort in Tweede Provinciale: "Op tribunes Club Brugge ..."

13:15
Bayern München speelt nog één heel belangrijke match voor Club Brugge: Vincent Kompany heeft er zin in

Bayern München speelt nog één heel belangrijke match voor Club Brugge: Vincent Kompany heeft er zin in

13:31
In topvorm, ook naast het veld: Jérémy Doku komt met groot nieuws

In topvorm, ook naast het veld: Jérémy Doku komt met groot nieuws

13:00
Club Brugge-chauffeur kreeg 11 messteken: daders kennen straf

Club Brugge-chauffeur kreeg 11 messteken: daders kennen straf

12:00
2
Rudi Garcia krijgt advies van Wilmots: deze Duivel mag hij niet negeren

Rudi Garcia krijgt advies van Wilmots: deze Duivel mag hij niet negeren

12:41
7
Chaos in WK-steden Amerika? President Trump dreigt ermee

Chaos in WK-steden Amerika? President Trump dreigt ermee

12:20
4
De Rode Duivels vaker tegen Europese grootmachten? De UEFA zou een revolutie voorbereiden

De Rode Duivels vaker tegen Europese grootmachten? De UEFA zou een revolutie voorbereiden

11:00
Hij lijkt erbij te zullen zijn: Axel Witsel mee naar WK?

Hij lijkt erbij te zullen zijn: Axel Witsel mee naar WK?

11:40
1
Weer mis! KBVB probeerde verdedigend talent te overtuigen, maar die koos resoluut voor... Nederland

Weer mis! KBVB probeerde verdedigend talent te overtuigen, maar die koos resoluut voor... Nederland

11:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Borak Borak over BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe voorzitter én een nieuwe CEO Soloria Soloria over Standard in de problemen voor clash met Antwerp: vier afwezigen en twijfelgeval bij de Rouches jawaddedadde jawaddedadde over Hoe moet het nu verder? 'KBVB niet te spreken over Anderlecht' Venom#13 Venom#13 over Nicolas Rasking doet monden openvallen bij de Rode Duivels: "Het is een sprookje dat moet blijven duren" Venom#13 Venom#13 over 'DAZN zet tegenaanval in en wil 500 euro van meer dan 2000 illegale kijkers' storfstievel storfstievel over Bayern-vedette haalt nog maar eens het belang van Vincent Kompany aan met ultieme lof FCB vo altijd FCB vo altijd over Deschacht velt oordeel over Hasi en Anderlecht: "Deze ploeg mist een Olivier Deschacht" 1872 1872 over 'Italiaanse topclub is héél concreet voor Ordoñez én verwacht... een wederdienst van Club Brugge' Venom#13 Venom#13 over Deze twee namen staan met stip genoteerd als nieuwe coach van OH Leuven RememberLierse RememberLierse over OFFICIEEL: Jonas De Roeck (ex-Antwerp, ex-Westerlo) wordt hoofdtrainer van CPL-club Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved