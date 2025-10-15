Onverwachte terugkeer Achter De Kazerne? 'Nederlander binnenkort opnieuw aan de slag bij KV Mechelen'

Een verrassende wending Achter De Kazerne. Jurgen Streppel is niét weg bij KV Mechelen. Het is de bedoeling dat de Nederlander in de toekomst zijn taken opnieuw zal opnemen.

Een week geleden leek het alsof KV Mechelen afscheid had genomen van Jurgen Streppel. De Director of Football was enkele maanden geleden nog maar aan zijn opdracht gestart.

Zijn voornaamste taak: de samenwerking tussen Malinwa en zusterclub Helmond Sport efficiënt laten verlopen en het sportieve beleid stroomlijnen. En de Nederlandse club is ook exact de reden voor het feit dat Streppel eventjes niet te zien is Achter De Kazerne.

Géén definitief vertrek

Gazet van Antwerpen weet dat de Nederlander zelf heeft gevraagd om te focussen op Helmond Sport. De Kattenmeppers kamperen in de buik van de Nederlandse Eerste Divisie. En dat strookt niet met de ambities.

Streppel zet dus een tijdelijke stap opzij bij Mechelen. Het is de bedoeling dat hij later de functie opnieuw zal opnemen en opnieuw meer te zien zal zijn Achter De Kazerne.

Géén strubbelingen

Het verklaart ook meteen waarom Mechelen het vertrek van de Nederlander nooit heeft bevestigd. Ook van een eventuele strubbeling met Tom Caluwé (sportief directeur van Malinwa, nvdr.) is niets aan.