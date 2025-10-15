Twee grote Belgische talenten en een KV Mechelen-speler in lijst van beste jonge spelers

The Guardian heeft zijn prestigieuze "Next Generation"-ranglijst gepubliceerd, waarin elk jaar de grootste talenten van 17 jaar en jonger worden opgelijst. Dit jaar staan er twee Belgische spelers op, evenals één speler uit de Jupiler Pro League.

The Guardian, een prestigieus medium, publiceert sinds 2014 elk jaar een lijst van 60 spelers van over de hele wereld die worden beschouwd als de grootste talenten van de toekomst. Deze lijst, getiteld “Next Generation”, heeft de gewoonte om toekomstige toppers op te sommen en bevat bijna altijd wel Belgische spelers.

Het jaar 2025 vormt geen uitzondering: twee Belgen maken namelijk deel uit van de lijst van The Guardian. Een van hen is zelfs al Rode Duivel: het gaat om Jorthy Mokio, polyvalente verdediger van Ajax. Op 17-jarige leeftijd heeft Mokio al 25 wedstrijden (2 doelpunten) gespeeld met het eerste elftal van Ajax, evenals één cap bij de nationale ploeg.

De andere Belgische speler op de lijst zal ook weinig mensen verbazen: het gaat om Nathan De Cat, het toptalent van RSC Anderlecht, dat de Brusselse club onlangs weigerde af te staan voor het WK U17. In tegenstelling tot veel andere spelers van deze "Next Generation" is De Cat al een vaste basisspeler bij een A-ploeg, met 15 wedstrijden dit seizoen.

Ook een speler van KV Mechelen krijgt een plaats in de lijst

De Jupiler Pro League wordt vertegenwoordigd door een andere speler: Moncef Zekri, flankverdediger van KV Mechelen, die dit seizoen al 7 keer in de basis stond in de Jupiler Pro League. De Belgisch-Marokkaanse speler heeft al 14 wedstrijden gespeeld met de U17 van Marokko en behoort dus tot de talenten die mogelijk aan onze federatie ontsnappen.

We merken op dat vorig jaar Konstantinos Karetsas België vertegenwoordigde; in 2023 was dat Julien Duranville; in 2022 Noah Mbamba; in 2021 Roméo Lavia en Pierre Dwomoh; in 2020 Ardy Mfundu en Luca Oyen; in 2019 Jérémy Doku en Marco Kana; in 2018 Nicolas Raskin; in 2017 Keres Masangu en Flor Van den Eyden; in 2016 Mile Svilar, Indy Boonen en Thibaud Verlinden; in 2015 Ismail Azzaoui en tot slot in 2014 Youri Tielemans.

Zoals te zien is, zijn veel van deze Belgen profvoetballer geworden en hebben ze zelfs een succesvolle carrière op hoog niveau uitgebouwd (Tielemans, Svilar, Raskin, Doku, Kana, Lavia…), maar voor sommigen was het lot minder gunstig. We kunnen alleen maar hopen dat De Cat en Mokio niet hetzelfde lot ondergaan als Verlinden, Azzaoui, Boonen of Van den Eyden.