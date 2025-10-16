Kan Stef Wils Antwerp weer op de rails krijgen? "Natuurlijk zoeken we naar een verklaring"

Kan Stef Wils Antwerp weer op de rails krijgen? "Natuurlijk zoeken we naar een verklaring"
Antwerp neemt het vrijdagavond op tegen Standard, op Sclessin. Coach Stef Wils en zijn troepen moeten snel punten verzamelen.

Het gaat niet goed met Antwerp op dit moment. The Great Old staat pas 13e met 11 punten na 10 speeldagen en behaalde 2 op 15 na het 1-1 gelijkspel tegen Cercle Brugge.

Het moet snel beter, en dat weet trainer Stef Wils ook. Hij draaide de knop snel om na de match tegen Cercle. "Ik moet de groep een compliment geven voor hun trainingsarbeid", zegt hij bij Gazet van Antwerpen.

Antwerp mag niet meer verslappen tijdens de match

"Óók de invallers deden het goed. Ik hoop dat we dit vrijdag kunnen omzetten op het veld", gaat de Antwerp-coach verder. Hij wil een scenario zoals tegen Cercle vermijden. Toen liep na de rust bijna alles fout.

"Natuurlijk zoeken we daar een verklaring voor. Het is een kwestie van het goede voetbal door te trekken en de focus te bewaren tot het einde van de match, wát er ook in de wedstrijd gebeurt."

Er vertrok veel ervaring bij de club, wat eventueel een oorzaak kan zijn. "Het kan helpen, maar je hebt verschillende soorten leiders. Je hebt roepers, maar even goed spelers die door hun acties of werkethiek de groep meetrekken", besluit Wils.

Volg Standard - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

