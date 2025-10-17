Ooit de duurste centrale verdediger, nu wil hij terugkeren naar Standard: "Zou een prachtig hoofdstuk zijn"

Eliaquim Mangala zit sinds deze zomer zonder club. De Fransman blijft fysiek in vorm en denkt nog steeds aan een terugkeer naar Standard.

Toen hij in augustus 2014 voor 45 miljoen euro naar Manchester City werd getransfereerd, werd Eliaquim Mangala even de duurste centrale verdediger uit de geschiedenis. Maar de komst van Pep Guardiola was geen zegen voor hem: de Catalaan had geen plannen met Mangala, waardoor hij elders op zoek moest naar speeltijd.

Dat leidde tot uitleenbeurten bij Valencia en Everton, gevolgd door een geleidelijke terugval in de vergetelheid. Tussen periodes zonder club in, waren het achtereenvolgens Saint-Étienne en Estoril Praia die hem opnieuw op weg hielpen. Maar sinds het einde van zijn avontuur in Portugal afgelopen zomer, heeft hij nog steeds geen nieuwe club gevonden.

"Het is natuurlijk een teleurstelling, want als je een competitiesporter bent, is het moeilijk om zonder club te zitten. Ik verlang ernaar om opnieuw de sfeer van een kleedkamer te beleven, om ergens voor te strijden. Dat motiveert me nog steeds. Ik behoud een positieve ingesteldheid en blijf klaar om mijn kans te grijpen als die zich voordoet", vertelt hij aan SudInfo.

Nog genoeg voetbal in de benen

Daarom blijft hij in vorm. "Ik pendel tussen Dubai en Portugal met het duidelijke doel om snel een nieuwe club te vinden. Mijn dagen zijn goed gestructureerd: ik train elke ochtend om mijn fysieke conditie te versterken. Ik blijf op elk moment beschikbaar, zeker nu de wintermercato dichterbij komt. Ik voel me nog in staat om minstens twee seizoenen op het hoogste niveau te spelen.”

Een comeback bij Standard, waar hij tussen 2007 en 2011 speelde en zijn carrière begon? Daar zou hij geen nee tegen zeggen. "Als het haalbaar is, zou dat een geweldig project zijn. Het zou een mooi verhaal zijn om mijn carrière te beëindigen waar ze begonnen is. Maar ik heb dat niet volledig in eigen handen. Wat zeker is: het zou een prachtig hoofdstuk zijn om te schrijven. Misschien neem ik ooit contact op met de clubleiding." De oproep is in elk geval gelanceerd.