Ooit de duurste centrale verdediger, nu wil hij terugkeren naar Standard: "Zou een prachtig hoofdstuk zijn"

Ooit de duurste centrale verdediger, nu wil hij terugkeren naar Standard: "Zou een prachtig hoofdstuk zijn"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Eliaquim Mangala zit sinds deze zomer zonder club. De Fransman blijft fysiek in vorm en denkt nog steeds aan een terugkeer naar Standard.

Toen hij in augustus 2014 voor 45 miljoen euro naar Manchester City werd getransfereerd, werd Eliaquim Mangala even de duurste centrale verdediger uit de geschiedenis. Maar de komst van Pep Guardiola was geen zegen voor hem: de Catalaan had geen plannen met Mangala, waardoor hij elders op zoek moest naar speeltijd.

Dat leidde tot uitleenbeurten bij Valencia en Everton, gevolgd door een geleidelijke terugval in de vergetelheid. Tussen periodes zonder club in, waren het achtereenvolgens Saint-Étienne en Estoril Praia die hem opnieuw op weg hielpen. Maar sinds het einde van zijn avontuur in Portugal afgelopen zomer, heeft hij nog steeds geen nieuwe club gevonden.

"Het is natuurlijk een teleurstelling, want als je een competitiesporter bent, is het moeilijk om zonder club te zitten. Ik verlang ernaar om opnieuw de sfeer van een kleedkamer te beleven, om ergens voor te strijden. Dat motiveert me nog steeds. Ik behoud een positieve ingesteldheid en blijf klaar om mijn kans te grijpen als die zich voordoet", vertelt hij aan SudInfo.

Nog genoeg voetbal in de benen

Daarom blijft hij in vorm. "Ik pendel tussen Dubai en Portugal met het duidelijke doel om snel een nieuwe club te vinden. Mijn dagen zijn goed gestructureerd: ik train elke ochtend om mijn fysieke conditie te versterken. Ik blijf op elk moment beschikbaar, zeker nu de wintermercato dichterbij komt. Ik voel me nog in staat om minstens twee seizoenen op het hoogste niveau te spelen.”

Een comeback bij Standard, waar hij tussen 2007 en 2011 speelde en zijn carrière begon? Daar zou hij geen nee tegen zeggen. "Als het haalbaar is, zou dat een geweldig project zijn. Het zou een mooi verhaal zijn om mijn carrière te beëindigen waar ze begonnen is. Maar ik heb dat niet volledig in eigen handen. Wat zeker is: het zou een prachtig hoofdstuk zijn om te schrijven. Misschien neem ik ooit contact op met de clubleiding." De oproep is in elk geval gelanceerd.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Primeira Liga
Primeira Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Estoril
Eliaquim Mangala

Meer nieuws

Voormalige eigenaars Standard in wel héél nauwe schoentjes: FBI vond bewijs, het regent aanklachten

Voormalige eigenaars Standard in wel héél nauwe schoentjes: FBI vond bewijs, het regent aanklachten

11:20
Absolute topper in Duitsland: dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor 'Der Klassiker'

Absolute topper in Duitsland: dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor 'Der Klassiker'

13:30
SK Beveren dankt succes aan... faillissement: "Wat we doen is niet normaal"

SK Beveren dankt succes aan... faillissement: "Wat we doen is niet normaal"

13:15
1
Van Den Bosch kreeg kritiek van Antwerp-fans omdat hij transfer weigerde: "Zijn mening telt zwaar"

Van Den Bosch kreeg kritiek van Antwerp-fans omdat hij transfer weigerde: "Zijn mening telt zwaar"

10:30
9
Dender-verdediger na moeizaam begin bij nieuwe club: "Daar had ik het moeilijk mee"

Dender-verdediger na moeizaam begin bij nieuwe club: "Daar had ik het moeilijk mee"

12:30
Benito Raman is "een speciaal geval": "Maar dat heb ik nog nooit gezien bij een speler"

Benito Raman is "een speciaal geval": "Maar dat heb ik nog nooit gezien bij een speler"

12:20
Théo Leoni onthult: voormalige Anderlecht-speler kon ook bij deze JPL-club aan de slag

Théo Leoni onthult: voormalige Anderlecht-speler kon ook bij deze JPL-club aan de slag

12:42
LIVE Standard-Antwerp: Wie pakt broodnodige driepunter en kruipt uit dal?

LIVE Standard-Antwerp: Wie pakt broodnodige driepunter en kruipt uit dal?

09:45
Cercle Brugge komt met positief nieuws voorafgaand aan clash met Racing Genk

Cercle Brugge komt met positief nieuws voorafgaand aan clash met Racing Genk

12:10
1
Belgische topclub, Franse middenmoter en KV Mechelen: Jelle Bataille verklaart waarom hij voor Israël koos

Belgische topclub, Franse middenmoter en KV Mechelen: Jelle Bataille verklaart waarom hij voor Israël koos

12:00
'Club Brugge en Union SG gaan strijd aan met buitenlandse topclubs voor WK-parel'

'Club Brugge en Union SG gaan strijd aan met buitenlandse topclubs voor WK-parel'

11:40
1
"Charleroi wil verdediger weghalen bij Franse eersteklasser"

"Charleroi wil verdediger weghalen bij Franse eersteklasser"

11:15
Zeno Van Den Bosch geeft duidelijk signaal aan Antwerp-bestuur over trainer Stef Wils

Zeno Van Den Bosch geeft duidelijk signaal aan Antwerp-bestuur over trainer Stef Wils

08:40
2
David Hubert direct onder druk gezet: "Moeilijk om te falen als coach van Union SG"

David Hubert direct onder druk gezet: "Moeilijk om te falen als coach van Union SG"

11:00
De schuld van... René Weiler? Hoe Nicolas Raskin zijn carrière bij Anderlecht kon lanceren

De schuld van... René Weiler? Hoe Nicolas Raskin zijn carrière bij Anderlecht kon lanceren

08:20
Fred Vanderbiest onthult: "Besnik Hasi wou me naar Anderlecht halen"

Fred Vanderbiest onthult: "Besnik Hasi wou me naar Anderlecht halen"

09:30
1
Mo Messoudi gaat voor duidelijke aanpak kiezen tegen foutloze leider Beveren

Mo Messoudi gaat voor duidelijke aanpak kiezen tegen foutloze leider Beveren

10:15
Michiel Jonckheere uit zich lovend over tegenstander: "Beste van de reeks"

Michiel Jonckheere uit zich lovend over tegenstander: "Beste van de reeks"

09:50
De bestbetaalde voetballers ter wereld: 40-jarige Ronaldo nog altijd op één, verrassing op nummer 10

De bestbetaalde voetballers ter wereld: 40-jarige Ronaldo nog altijd op één, verrassing op nummer 10

10:00
Adriano Bertaccini was 'een gamin de merde': "Ik hield mijn hart vast toen Mazzu bij STVV tekende"

Adriano Bertaccini was 'een gamin de merde': "Ik hield mijn hart vast toen Mazzu bij STVV tekende"

09:00
Pro League overweegt ingrijpende verandering bij VAR, waar coaches wel blij mee zullen zijn

Pro League overweegt ingrijpende verandering bij VAR, waar coaches wel blij mee zullen zijn

08:00
19
Onrust bij de Belgische clubs: DAZN-dossier kan zware klap betekenen

Onrust bij de Belgische clubs: DAZN-dossier kan zware klap betekenen

07:20
4
Kan Stef Wils Antwerp weer op de rails krijgen? "Natuurlijk zoeken we naar een verklaring"

Kan Stef Wils Antwerp weer op de rails krijgen? "Natuurlijk zoeken we naar een verklaring"

23:00
2
FIFA geeft Donald Trump een duidelijk signaal: dreigende taal wordt ontkracht

FIFA geeft Donald Trump een duidelijk signaal: dreigende taal wordt ontkracht

07:40
1
Philippe Albert komt met stevige waarschuwing voor Marc Coucke

Philippe Albert komt met stevige waarschuwing voor Marc Coucke

06:30
6
Bayern München-voorzitter Hainer is flink onder de indruk van Vincent Kompany en verbergt dat niet

Bayern München-voorzitter Hainer is flink onder de indruk van Vincent Kompany en verbergt dat niet

07:00
OH Leuven moet, zonder David Hubert, dringend punten pakken: "Wie niet mee wil, zet ik eruit"

OH Leuven moet, zonder David Hubert, dringend punten pakken: "Wie niet mee wil, zet ik eruit"

23:45
2
En dat terwijl hij deze zomer bijna leek te vertrekken: basisspeler verlengt zijn contract bij Standard

En dat terwijl hij deze zomer bijna leek te vertrekken: basisspeler verlengt zijn contract bij Standard

19:20
"Ik was ervan overtuigd dat ik met Vázquez kon concurreren": Goto doet zijn verhaal voor clash met Anderlecht

"Ik was ervan overtuigd dat ik met Vázquez kon concurreren": Goto doet zijn verhaal voor clash met Anderlecht

21:40
KV Kortrijk-trainer Michiel Jonckheere wil nog wat kwijt over Denis Odoi

KV Kortrijk-trainer Michiel Jonckheere wil nog wat kwijt over Denis Odoi

22:45
3
Zijn makelaar doet alles uit de doeken: zo was Romelu Lukaku héél dicht bij een transfer naar Real Madrid

Zijn makelaar doet alles uit de doeken: zo was Romelu Lukaku héél dicht bij een transfer naar Real Madrid

22:30
435 matchen in de JPL: Union SG haalt pion binnen met bakken ervaring

435 matchen in de JPL: Union SG haalt pion binnen met bakken ervaring

21:30
1
Kan Michael Verschueren Anderlecht weer op de rails krijgen? "Kampioen worden moet de doelstelling zijn"

Kan Michael Verschueren Anderlecht weer op de rails krijgen? "Kampioen worden moet de doelstelling zijn"

21:20
3
Domper(s) voor Vincent Kompany: Bayern München moet Borussia Dortmund gehavend ontvangen

Domper(s) voor Vincent Kompany: Bayern München moet Borussia Dortmund gehavend ontvangen

22:00
1
Siebe Schrijvers niet blij met vertrek van David Hubert: "Was een shock voor veel jongens"

Siebe Schrijvers niet blij met vertrek van David Hubert: "Was een shock voor veel jongens"

20:35
1
Alejandro Pozuelo (ex-Genk) verrast iedereen en tekent bij wel héél opvallende club

Alejandro Pozuelo (ex-Genk) verrast iedereen en tekent bij wel héél opvallende club

20:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 20:45 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over SK Beveren dankt succes aan... faillissement: "Wat we doen is niet normaal" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Van Den Bosch kreeg kritiek van Antwerp-fans omdat hij transfer weigerde: "Zijn mening telt zwaar" PhP PhP over Pro League overweegt ingrijpende verandering bij VAR, waar coaches wel blij mee zullen zijn Canard-i Canard-i over Fred Vanderbiest onthult: "Besnik Hasi wou me naar Anderlecht halen" stephen king stephen king over Cercle Brugge komt met positief nieuws voorafgaand aan clash met Racing Genk J K J K over "Ik voorspel nu al problemen": Vanhaezebrouck zegt waar het goed fout kan lopen bij Rode Duivels 1872 1872 over 'Club Brugge en Union SG gaan strijd aan met buitenlandse topclubs voor WK-parel' TatstOn TatstOn over Onrust bij de Belgische clubs: DAZN-dossier kan zware klap betekenen JHH JHH over Wordt deze Belgische trainer de opvolger van Hubert bij OHL? FC Bruges Fanatic FC Bruges Fanatic over Zeno Van Den Bosch geeft duidelijk signaal aan Antwerp-bestuur over trainer Stef Wils Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved