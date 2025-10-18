Aad de Mos neemt geen blad voor de mond over vertrek van Overmars en komst van Dolberg bij Ajax

Aad de Mos neemt geen blad voor de mond over vertrek van Overmars en komst van Dolberg bij Ajax
Foto: © photonews

ad de Mos uit stevige kritiek op het beleid van Ajax sinds het vertrek van Marc Overmars. Volgens hem ontbreekt voetbalexpertise in de leiding en is er sprake van wanbeleid.

Technisch wanbeleid na vertrek Overmars

In een interview met De Telegraaf stelt Aad de Mos dat Ajax sinds het vertrek van Marc Overmars in 2022 veel fouten heeft gemaakt. “Na zijn vertrek is er bij Ajax een half miljard euro doorheen gesluist. Er is een vrijbrief geweest om te doen en te laten wat je wil”, klinkt het.

De Mos wijst op het ontslag van personeel als gevolg van technische beslissingen die volgens hem niet stroken met de noden van een topclub. Hij benadrukt het belang van een sterke technische directeur.

“Marc Overmars liet bij Ajax zien dat hij het kan. En daarna ook bij Royal Antwerp FC.” Volgens De Mos is het ontbreken van een ervaren voetbalfiguur op die positie nefast voor de club.

Bestuurlijke koerswijziging

De Mos stelt dat Ajax is geëvolueerd van een voetbalclub naar een beursgenoteerd bedrijf. “Met mensen die niet uit de voetballerij komen en het beleid van Ajax bepalen.” Hij vreest dat deze koerswijziging leidt tot een vertroebeld beleid, waarbij sportieve noden ondergeschikt worden aan zakelijke belangen.

Kritiek op Dolberg

Naast het algemene beleid bespreekt De Mos ook de terugkeer van Kasper Dolberg. Hij stelt duidelijk: “Die had ik nooit gehaald. Hij mist het gif.” Daarmee uit hij twijfel over de mentaliteit en inzet van de Deense spits. Volgens De Mos is Dolberg geen speler die past bij de huidige noden van Ajax.

