Gent-fans mogen juichen: Max Dean eindelijk weer in actie na lange revalidatie

Foto: © photonews

Max Dean vierde zaterdag zijn officiële comeback na maanden blessureleed. De Engelse spits van KAA Gent speelde een uur mee bij Jong Gent tegen KV Kortrijk, en zag zijn ploeg ondanks een 2-0 voorsprong nog met 2-3 verliezen.

Jong KAA Gent heeft zaterdag met 2-3 verloren van KV Kortrijk. De Buffalo's speelden goed en kwamen zelfs 2-0 op voorsprong, al gaven ze die nadien wel volledig uit handen.

Maar naast de uitslag, was de comeback van Max Dean vooral belangrijk. Na negen maanden blessureleed maakte hij zijn terugkeer, al is dat voorlopig bij de U23 van Gent.

Max Dean staat terug op het veld in een officiële match

"Uiteindelijk duurde het ietsje langer dan gehoopt. Hier kijk je toch naar uit en nadat ik vorige week tegen Dender een half uurtje kon meespelen in het oefenduel van het eerste elftal, kon ik vandaag alweer een uurtje voetballen", zegt Dean bij Het Nieuwsblad.

"Dat is toch een fijne opsteker en het voelt voor mij persoonlijk ook echt aan als een beloning voor maandenlang hard werken", gaat de Engelse spits verder. Ivan Leko wacht nu tot hij zijn aanvaller opnieuw kan gebruiken bij de A-ploeg.

Ivan Leko kan zijn spits goed gebruiken

De twee werken duidelijk graag met elkaar. Nadat Leko eerder op de week met veel lof kwam voor Dean, komt die nu met mooie woorden voor zijn trainer.

"Op de eerste trainingsdag zei hij al dat hij in mij gelooft. Hij is een ongelooflijke coach, op en naast het veld. Hij heeft zoveel energie en stuwt ons echt ongelooflijk vooruit met als doel om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. Zijn uitstraling is echt indrukwekkend", besluit Dean.

Volg Zulte Waregem - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15.

