Michael Verschueren richt zich tot de Anderlecht-fans met duidelijke boodschap

Michael Verschueren plaatste voor de wedstrijd van Anderlecht tegen STVV een Instagram-verhaal online, waarin hij de fans bedankte voor hun steun.

Michael Verschueren is de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur bij Anderlecht. Dat maakte de club eerder deze week bekend.

Iedereen die Anderlecht liefheeft ziet het graag gebeuren en is benieuwd naar wat hij kan brengen voor de club. Zelf heeft Verschueren ook veel zin in zijn nieuwe avontuur.

Michael Verschueren bedankt de Anderlecht-fans

Net voor de wedstrijd tegen STVV plaatste de nieuwe voorzitter een verhaal op zijn Instagram-account om de supporters te bedanken. Dat deed hij in het Nederlands en in het Frans.

"Vanuit het diepst van mijn hart wil ik jullie bedanken voor de enorme steun die ik de afgelopen tijd heb mogen voelen. Jullie passie, trouw en liefde voor onze club zijn de motor die ons allemaal vooruit drijft", schreef Verschueren.





Nadien speelde Anderlecht nog een goede wedstrijd tegen STVV. Paars-wit toonde goed spel, maar speelde uiteindelijk 2-2 gelijk.