Dit moet er volgens Lardot veranderen bij de scheidsrechters: "Ego opzij zetten" en "Mentaliteitswijziging"

De Belgische scheidsrechters zijn anno 2025 allesbehalve populair bij clubs en fans. Jonathan Lardot erkent dat er werk aan de winkel is. En de scheidsrechtersbaas beseft ook héél goed wat er moet veranderen.

Uit een gezamenlijke enquête van Vrije Universiteit Brussel, Université Libre de Bruxelles, Het Laatste Nieuws en Le Soir blijkt dat amper zestien procent van de Belgische voetbalfans positief naar de scheidsrechters kijkt. Dat is héél weinig.

Jonathan Lardot wil dat de resultaten in een correcte context worden geplaatst. Al is de scheidsrechtersbaas zich ook bewust van het feit dat er werk aan de winkel is. Maar wat moet er precies veranderen?

Wat moet er volgens Jonathan Lardot veranderen?

"Het begint met moed hebben om in de spiegel te kijken", benoemt Lardot de problematiek in Het Laatste Nieuws. "De scheidsrechter moeten fouten durven toegeven. En dus ook het ego opzij zetten.

"In het verleden namen velen een beslissing en hielden daar ten allen tijde aan vast", gaat de scheidsrechtersbaas verder. "Waarom? Uit koppigheid of angst voor gezichtsverlies. Maar er is absoluut geen schande in toegeven dat je te snel hebt gefloten."

Mentaliteitswijziging

Lardot maakt van die mentaliteitswijziging dan ook een erezaak. "We zijn die weg ingeslagen, maar we moeten volhouden. En dat is een werk van lange adem. Maar die openheid én menselijkheid zijn cruciaal naar de toekomst toe."