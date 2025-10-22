Ferme raad voor Club Brugge: "Hayen mag geen specialleke doen zoals Anderlecht"

Ferme raad voor Club Brugge: "Hayen mag geen specialleke doen zoals Anderlecht"
De kans dat Club Brugge vanavond een of meerdere punten pakt tegen Bayern München is zeer klein. In de Champions League is dat - zeker in een uitwedstrijd - zeker geen schande te noemen. Maar hoe moeten ze de wedstrijd aanpakken?

"Wat moet je nu doen? Alé ... Je speelt tegen Bayern. Als trainer: je probeert het plan A, plan B, of plan C als je achter komt”, deelt Sonck.

“Maar je weet ook als je achter komt … wat ga je dan doen? Je gaat toch hopen dat je de 1-0 houdt zo lang mogelijk en dat je misschien via georganiseerde chaos een goal maakt en een punt pakt”, aldus Sonck voor Club Brugge – Bayern.

“Maar als je dat nu ziet, dan denk ik van  … je moet eigenlijk nooit beginnen met het idee dat je hier niks gaat rapen. Maar ik heb dat een paar keer in mijn carrière meegemaakt … je bent een potteke. Je bent een kegeltje, je staat stil en de bal gaat van links naar rechts."

Geen specialleke doen zoals Anderlecht

"Je denkt ik ga nu, maar nee je bent te laat”, geeft Sonck aan bij Pickx Sports. En er is alvast één ding wat ze niet mogen doen.

Een specialleke doen zoals Anderlecht deed in zijn laatste Champions League-campagne. Toen pakte Sven Kums na tien minuten al een rode kaart, nadat hij als centrale verdediger werd gebruikt.

