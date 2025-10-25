Sven Vandenbroeck blijft rustig na positieve reeks van Zulte Waregem: "Soms is het een valkuil"

Sven Vandenbroeck blijft rustig na positieve reeks van Zulte Waregem: "Soms is het een valkuil"
Foto: © photonews

Zulte Waregem zit in een uitstekende flow. Op zondag zullen ze proberen een vijfde zege in zes wedstrijden te behalen. Dan moeten ze wel zien te winnen op het veld van Cercle Brugge.

Na de 4-1 zege tegen KAA Gent kreeg Zulte Waregem lof vanuit alle hoeken voor het geleverde spel. De promovendus is aan een geweldige reeks bezig met vier zeges in zijn laatste vijf wedstrijden en staat zowaar in de top zes.

Als u denkt dat de euforie naar het hoofd zal stijgen van de spelers van Zulte Waregem, dan komt u mogelijks bedrogen uit. Coach Sven Vandenbroeck blijft er namelijk enorm rustig onder en zal er alles aan doen om ook zijn spelers in bedwang te houden.

Hard blijven werken

"Lof van buitenaf is een leuk extraatje, maar soms ook een valkuil. Je moet dat dan ook temperen en vooral erover waken dat je de juiste toon houdt. Soms moet je jongens wel aanspreken en ervoor zorgen dat ze realist blijven. Onze spelersgroep gaat daar momenteel goed mee om en ik merk op training ook nog geen terughoudendheid qua werkethiek", blikt Vandenbroeck in Het Nieuwsblad terug op de goede reeks van zijn team.

Vandenbroeck zelf weet dat het week na week moeilijker zal worden om de positieve reeks te verlengen: "De tegenpartij zal zich ook steeds meer instellen op ons, maar dat heb je niet in de hand. We moeten bewust zijn dat we moeten blijven werken. Elke ploeg is haalbaar, maar kan ons ook verslaan."

Overperformers

"We zijn momenteel inderdaad aan het ‘overperformen’, want we scoren meer dan verwacht en slikken ook minder goals dan verwacht. Zo raak je in een flow en dat wil je zo lang als mogelijk aanhouden. Ach, ik was vooral enorm tevreden toen ik Opoku tegen AA Gent in minuut 92 nog een fikse spurt zag trekken. Uit de data bleek dat het zelfs zijn hoogste snelheid ooit bij ons was. Die gretigheid, wil en fysieke paraatheid wil ik van iedereen zien", sluit de coach van Zulte Waregem af.

Volg Cercle Brugge - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (26/10).

