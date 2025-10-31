Johan Boskamp fileert Anderlecht, maar begrijpt de supporters ook niet: "Ik vind het belachelijk"

De Croky Cup leverde weinig verrassingen op: 15 van de 16 eersteklassers stootten door. Toch baart vooral Anderlecht zorgen. Johan Boskamp spaarde zijn kritiek niet en noemde het "onvoorstelbaar" dat paars-wit nauwelijks beter was dan Ninove.

De Croky Cup zorgt voor weinig spanning. De Belgische beker lijkt ondertussen ook de saaiste bekercompetitie van Europa te worden: 15 van de 16 eersteklassers konden doorstoten. Alleen Beerschot schakelde Westerlo uit.

We kunnen conclusies trekken uit het bekervoetbal van deze week, maar vooral de prestatie van Anderlecht viel op voor Johan Boskamp. En niet op een goede manier. De Nederlander vertelde bij Het Belang van Limburg wat hij heeft onthouden van de match.

Johan Boskamp begrijpt de Anderlecht-fans niet

"Dat je nog amper het verschil ziet tussen Anderlecht en een amateurclubje", is hij meteen streng. "Het stond misschien snel 2-0, maar daarna was Ninove gewoon de evenknie. Onvoorstelbaar, toch?"

"En dat voor een bomvol stadion. Het was de ideale kans geweest voor Anderlecht om lekker te voetballen en wat vertrouwen op te doen. Nu gebeurde het tegenovergestelde." Na afloop en zelfs voor de wedstrijd nog maar was begonnen, weerklonken er al fluitconcerten in het Lotto Park.

Net als Olivier Deschacht begrijpt Boskamp de kritiek van de fans op coach Besnik Hasii niet. "Eigenlijk is het een wonder dat Anderlecht met dit spelersmateriaal nog op een vijfde plaats staat. Daarom vind ik het belachelijk dat de fans nu Besnik Hasi beginnen te viseren."