"Zij waren mijn voorbeelden": Senne Lammens noemt twee namen uit en ze komen uit de JPL

Senne Lammens heeft zijn debuut bij Manchester United met vertrouwen afgewerkt. De Belgische doelman reageert op de publieke perceptie en benoemt twee voorbeelden uit de Jupiler Pro League die hem hebben geïnspireerd.

Lammens kreeg na zijn eerste wedstrijd lof van de supporters, die hem vergeleken met Peter Schmeichel. Hij noemt dat een compliment, maar blijft nuchter. “Ik moet me nog veel bewijzen om in één adem met Peter Schmeichel genoemd te worden”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. De doelman wil zich stap voor stap profileren binnen de Engelse topclub.

Reactie op kritiek en debuut tegen Sunderland

De transfer van Lammens naar Manchester United riep vragen op. Hij begrijpt dat er twijfels waren, gezien zijn beperkte bekendheid. “Bijna niemand kende mij. Een transfer van 20 miljoen euro is in België veel geld, maar hier zijn ze daar niet van onder de indruk.” De doelman stelt dat men zich afvroeg of hij als eerste of tweede keeper werd gehaald.

Lammens erkent dat de omgeving bij Manchester United alles uitvergroot. “Als het slecht gaat, word je meteen diep in de grond gestoken. En als het goed gaat, prijzen ze je de hemel in.” Hij geeft aan dat hij zich niet laat leiden door externe meningen, maar zich wel bewust was van het belang van zijn eerste optreden. “Ik moést een goede eerste indruk maken. En dat is gelukt.”

Tijdens zijn debuut tegen Sunderland verrichtte hij geen opvallende reddingen, maar straalde hij rust uit. Die kwaliteit beschouwt hij als essentieel voor zijn rol. “Daar ben ik fier op.” De fans gaven hem de bijnaam ‘the boring one’, wat hij als positief ervaart. Hij wil een stabiele en betrouwbare keeper zijn, zonder franje.





Mignolet en Butez als referentie

Lammens noemt Simon Mignolet en Jean Butez als voorbeelden. “Zij waren mijn voorbeelden. Ik heb van hen met mijn ogen kunnen stelen.” Hij verwijst naar hun kalmte en consistentie, eigenschappen die hij zelf nastreeft. De doelman wil zich onderscheiden door eenvoud en standvastigheid.

Hij stelt dat een succesvolle carrière vraagt om rust in goede en slechte momenten. Die houding wil hij consequent aanhouden. “Ik doe geen gekke dingen”, besluit hij. Lammens benadrukt dat hij bewust kiest voor een sobere stijl, in contrast met eerdere spelers die minder beheerst overkwamen.