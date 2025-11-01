"Zij waren mijn voorbeelden": Senne Lammens noemt twee namen uit en ze komen uit de JPL

"Zij waren mijn voorbeelden": Senne Lammens noemt twee namen uit en ze komen uit de JPL
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Senne Lammens heeft zijn debuut bij Manchester United met vertrouwen afgewerkt. De Belgische doelman reageert op de publieke perceptie en benoemt twee voorbeelden uit de Jupiler Pro League die hem hebben geïnspireerd.

Lammens kreeg na zijn eerste wedstrijd lof van de supporters, die hem vergeleken met Peter Schmeichel. Hij noemt dat een compliment, maar blijft nuchter. “Ik moet me nog veel bewijzen om in één adem met Peter Schmeichel genoemd te worden”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. De doelman wil zich stap voor stap profileren binnen de Engelse topclub.

Reactie op kritiek en debuut tegen Sunderland

De transfer van Lammens naar Manchester United riep vragen op. Hij begrijpt dat er twijfels waren, gezien zijn beperkte bekendheid. “Bijna niemand kende mij. Een transfer van 20 miljoen euro is in België veel geld, maar hier zijn ze daar niet van onder de indruk.” De doelman stelt dat men zich afvroeg of hij als eerste of tweede keeper werd gehaald.

Lammens erkent dat de omgeving bij Manchester United alles uitvergroot. “Als het slecht gaat, word je meteen diep in de grond gestoken. En als het goed gaat, prijzen ze je de hemel in.” Hij geeft aan dat hij zich niet laat leiden door externe meningen, maar zich wel bewust was van het belang van zijn eerste optreden. “Ik moést een goede eerste indruk maken. En dat is gelukt.”

Tijdens zijn debuut tegen Sunderland verrichtte hij geen opvallende reddingen, maar straalde hij rust uit. Die kwaliteit beschouwt hij als essentieel voor zijn rol. “Daar ben ik fier op.” De fans gaven hem de bijnaam ‘the boring one’, wat hij als positief ervaart. Hij wil een stabiele en betrouwbare keeper zijn, zonder franje.

Mignolet en Butez als referentie

Lammens noemt Simon Mignolet en Jean Butez als voorbeelden. “Zij waren mijn voorbeelden. Ik heb van hen met mijn ogen kunnen stelen.” Hij verwijst naar hun kalmte en consistentie, eigenschappen die hij zelf nastreeft. De doelman wil zich onderscheiden door eenvoud en standvastigheid.

Hij stelt dat een succesvolle carrière vraagt om rust in goede en slechte momenten. Die houding wil hij consequent aanhouden. “Ik doe geen gekke dingen”, besluit hij. Lammens benadrukt dat hij bewust kiest voor een sobere stijl, in contrast met eerdere spelers die minder beheerst overkwamen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Manchester United
Senne Lammens

Meer nieuws

📷 Manchester United-fans gaan helemaal uit hun dak nadat deze foto opduikt van Senne Lammens

📷 Manchester United-fans gaan helemaal uit hun dak nadat deze foto opduikt van Senne Lammens

15:00
"Ik had nog tien jaar kunnen blijven" en toch vertrok hij bij Club Brugge

"Ik had nog tien jaar kunnen blijven" en toch vertrok hij bij Club Brugge

23:00
Franky Van Der Elst betrapt Antwerp op heel slimme, maar ook heel straffe uitspraken

Franky Van Der Elst betrapt Antwerp op heel slimme, maar ook heel straffe uitspraken

21:00
Angulo tovert weer en bezorgt Hasi deugddoende zege tegen KV Mechelen

Angulo tovert weer en bezorgt Hasi deugddoende zege tegen KV Mechelen

22:39
🎥 📷 De initiatiefnemer doet het volledige verhaal van de speciale Halloween-viering bij Club Brugge uit de doeken Reactie

🎥 📷 De initiatiefnemer doet het volledige verhaal van de speciale Halloween-viering bij Club Brugge uit de doeken

21:10
1
Stijnen neemt geen blad voor de mond: "Als ik zie naar de mensen die in eerste klasse hoofdtrainer worden..."

Stijnen neemt geen blad voor de mond: "Als ik zie naar de mensen die in eerste klasse hoofdtrainer worden..."

21:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 01/11: Bornauw

Transfernieuws en Transfergeruchten 01/11: Bornauw

19:30
Wie scoorde vandaag in de Challenger Pro League? Ontdek hier alle uitslagen

Wie scoorde vandaag in de Challenger Pro League? Ontdek hier alle uitslagen

21:55
Club Brugge behaalt vijfde nipte overwinning op rij en kan nu het vizier op FC Barcelona richten

Club Brugge behaalt vijfde nipte overwinning op rij en kan nu het vizier op FC Barcelona richten

20:10
🎥 De topper in de Bundesliga? Vincent Kompany maakt er korte metten mee: nieuwe demonstratie van Bayern

🎥 De topper in de Bundesliga? Vincent Kompany maakt er korte metten mee: nieuwe demonstratie van Bayern

21:20
Geen Standard, geen KAA Gent, geen KRC Genk: "Zij deden een 'effort', maar ik ook..."

Geen Standard, geen KAA Gent, geen KRC Genk: "Zij deden een 'effort', maar ik ook..."

20:30
'Transferbom op Anderlecht? Amper 26, maar terugkeer naar Lotto Park mogelijk'

'Transferbom op Anderlecht? Amper 26, maar terugkeer naar Lotto Park mogelijk'

19:30
3
🎥 Prachtige penseeltrek brengt titeldromen opnieuw iets dichter voor Beveren

🎥 Prachtige penseeltrek brengt titeldromen opnieuw iets dichter voor Beveren

21:10
1
Vandenbroeck laat zich scherp uit over die ene fase: "En toen ging de paraplu van de ref open" Reactie

Vandenbroeck laat zich scherp uit over die ene fase: "En toen ging de paraplu van de ref open"

19:20
"Dat wilden we hem niet afnemen": Thorsten Fink doet toegift, maar houdt stok achter de deur

"Dat wilden we hem niet afnemen": Thorsten Fink doet toegift, maar houdt stok achter de deur

20:00
Als het publiek van Anderlecht toch zijn zin moet krijgen: "Ik zie alleen hem om Hasi op te volgen"

Als het publiek van Anderlecht toch zijn zin moet krijgen: "Ik zie alleen hem om Hasi op te volgen"

19:00
1
Beerschot laat er geen twijfel over bestaan voor clash met KV Kortrijk

Beerschot laat er geen twijfel over bestaan voor clash met KV Kortrijk

19:45
1
"Ik heb getwijfeld over mijn toekomst": de openhartige bekentenis van Sahabo na de Waalse derby Interview

"Ik heb getwijfeld over mijn toekomst": de openhartige bekentenis van Sahabo na de Waalse derby

18:30
Union SG steviger leider na ruime zege bij Essevee, maar het gaat over één cruciale en bizarre fase

Union SG steviger leider na ruime zege bij Essevee, maar het gaat over één cruciale en bizarre fase

17:56
🎥 Niemand kan zijn ogen nog geloven: ref Lothar D'Hondt helpt Union aan doelpunt tegen Zulte Waregem

🎥 Niemand kan zijn ogen nog geloven: ref Lothar D'Hondt helpt Union aan doelpunt tegen Zulte Waregem

17:02
44
Karel Geraerts, Théo Leoni en Teddy Teuma beleven zeer slechte namiddag met Reims

Karel Geraerts, Théo Leoni en Teddy Teuma beleven zeer slechte namiddag met Reims

18:00
Haaland verklapt zijn geheime ritueel, experts slaan alarm

Haaland verklapt zijn geheime ritueel, experts slaan alarm

16:30
3
Een gewaarschuwd man is er twee waard: moneytime is begonnen voor Westerlo-trainer Charai Reactie

Een gewaarschuwd man is er twee waard: moneytime is begonnen voor Westerlo-trainer Charai

17:00
Club-verdediger Joaquin Seys krijgt grote complimenten van JPL-coach: "Hij zal het ver schoppen"

Club-verdediger Joaquin Seys krijgt grote complimenten van JPL-coach: "Hij zal het ver schoppen"

17:00
🎥 Zulte Waregem pakt groots uit tegen Union SG met dank aan opbrengsten tegen KAA Gent

🎥 Zulte Waregem pakt groots uit tegen Union SG met dank aan opbrengsten tegen KAA Gent

16:45
Olivier Deschacht is heel hard voor Anderlecht-spelers: "Die jongens maken geen progressie meer"

Olivier Deschacht is heel hard voor Anderlecht-spelers: "Die jongens maken geen progressie meer"

16:00
2
Komt 'man van 12 miljoen euro' eindelijk in actie in Jupiler Pro League?

Komt 'man van 12 miljoen euro' eindelijk in actie in Jupiler Pro League?

15:45
Verliest KV Mechelen straks zijn goudhaantje aan Inter Milan? Coach Fred Vanderbiest wil er wat over kwijt

Verliest KV Mechelen straks zijn goudhaantje aan Inter Milan? Coach Fred Vanderbiest wil er wat over kwijt

15:30
🎥 Thomas Henry komt met woorden die Standard-fans héél graag zullen horen Interview

🎥 Thomas Henry komt met woorden die Standard-fans héél graag zullen horen

14:30
1
Rik De Mil furieus: "Het is onaanvaardbaar"

Rik De Mil furieus: "Het is onaanvaardbaar"

14:15
Filip Joos is er zeker van: "Zij worden kampioen in de Premier League"

Filip Joos is er zeker van: "Zij worden kampioen in de Premier League"

14:01
2
Charleroi-aanvaller Aurélien Scheidler heeft duidelijke boodschap voor de fans na verloren Waalse derby

Charleroi-aanvaller Aurélien Scheidler heeft duidelijke boodschap voor de fans na verloren Waalse derby

13:00
Hart vasthouden: absolute topspeler is onzeker voor clash met Union SG

Hart vasthouden: absolute topspeler is onzeker voor clash met Union SG

12:45
Lierse-aanvoerder scoort twee owngoals tegen Lommel: "Het is onvoorstelbaar, dat hou je niet voor mogelijk"

Lierse-aanvoerder scoort twee owngoals tegen Lommel: "Het is onvoorstelbaar, dat hou je niet voor mogelijk"

13:30
Van Anderlecht-jeugd tot publiekslieveling in Nederland: "Ik wist niet goed wat ik moest doen"

Van Anderlecht-jeugd tot publiekslieveling in Nederland: "Ik wist niet goed wat ik moest doen"

12:30
LIVE: Match van de waarheid voor Besnik Hasi: duwt ex-ploeg hem over het randje?

LIVE: Match van de waarheid voor Besnik Hasi: duwt ex-ploeg hem over het randje?

11:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 02/11 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 02/11 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over 🎥 Prachtige penseeltrek brengt titeldromen opnieuw iets dichter voor Beveren Venom#13 Venom#13 over Zulte Waregem - Union SG: 1-4 Venom#13 Venom#13 over Anderlecht - KV Mechelen: 3-1 Joske89 Joske89 over 🎥 Niemand kan zijn ogen nog geloven: ref Lothar D'Hondt geeft een bijna-assist voor Union tegen Zulte Waregem Erwin Wille Erwin Wille over Stijnen neemt geen blad voor de mond: "Als ik zie naar de mensen die in eerste klasse hoofdtrainer worden..." w-b forever w-b forever over Beerschot laat er geen twijfel over bestaan voor clash met KV Kortrijk Mr_Rsca Mr_Rsca over 'Transferbom op Anderlecht? Amper 26, maar terugkeer naar Lotto Park mogelijk' dbr1609 dbr1609 over Club Brugge - FCV Dender EH: 2-1 pinantie pinantie over Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing Shooters Shooters over 🎥 📷 De initiatiefnemer doet het volledige verhaal van de speciale Halloween-viering bij Club Brugge uit de doeken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved