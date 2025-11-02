Van der Elst doet duidelijke vaststelling: "Als je Anderlecht bent, gaat dat niet, bij Antwerp ook niet"

Antwerp bengelt na 12 speeldagen op een teleurstellende 14e plaats, al blijft de club ambitieus. Marc Overmars en Sven Jaecques benadrukten dat de top 6 nog altijd het doel is. Een slimme zet, vindt Franky Van der Elst.

Antwerp staat momenteel pas 14e in het klassement. Een trieste vaststelling na 12 speeldagen, want The Great Old zou toch beter moeten doen. Onlangs werd wel bevestigd dat de club zéker nog mee wil strijden voor de top 6.

Franky Van der Elst vond dat slimme uitspraken van Marc Overmars en Sven Jaecques. "Ik snap wel dat je als baas niet gaat zeggen dat de top zes geen ambitie is", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Je kan dat niet maken tegenover je spelers, je coach, je sponsors, je supporters."

Ze doen slimme uitspraken bij Antwerp, vindt Van der Elst

"Je hebt nog maar twee jaar geleden alles gepakt wat er te pakken viel", gaat Van der Elst verder. "Dan zeg je dat gewoon niet, ook al weet iedereen dat het financieel moeilijker is."

"Hein Vanhaezebrouck zegt ook dat ze bij Anderlecht moeten zeggen dat ze voor de vierde plek gaan. Ja, als je Anderlecht bent, gaat dat niet. Bij Antwerp gaat dat ook niet", besluit Van der Elst.





Zondagavond krijgt The Great Old een nieuwe kans om punten te pakken, maar makkelijk gaat het niet zijn. Antwerp gaat op bezoek bij STVV en moet eigenlijk al winnen met oog op de top zes. STVV zal namelijk willen verrassen dit seizoen.