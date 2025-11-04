Radja Nainggolan bekent: "Ik heb één match met kater op het veld gestaan bij Antwerp" - Vermoedelijk deze

Radja Nainggolan bekent: "Ik heb één match met kater op het veld gestaan bij Antwerp" - Vermoedelijk deze
Radja Nainggolan zorgde voor een opmerkelijke onthulling in het televisieprogramma Het huis. De voormalige Rode Duivel vertelde daar met zijn kenmerkende eerlijkheid dat hij ooit eens met een kater op het veld stond. En dat uitgerekend in een wedstrijd met Antwerp FC.

“Op training is dat heel vaak gebeurd", lachte Nainggolan. “Maar tijdens een wedstrijd slechts één keer. Normaal gaan we de dag voor een match altijd op afzondering, dus dat kan bijna niet. Maar die ene keer is het toch gebeurd.”

De middenvelder vertelde het met een grijns, alsof hij zelf besefte hoe typerend het verhaal is voor zijn flamboyante imago. Toen presentator Eric Goens doorvroeg, gaf Nainggolan toe dat het om “een dikke match met Antwerp” ging.

“En bij de rust ben ik gewisseld", voegde hij er met een knipoog aan toe. Namen noemde hij niet, maar veel speurwerk is er niet nodig om te raden over welke partij het ging.

Was het de match op Kortrijk?

Wie het seizoen 2022-2023 van Antwerp erbij haalt, merkt dat er maar één match past in dat plaatje: de uitwedstrijd tegen KV Kortrijk op 2 oktober 2022. Antwerp verloor die zondag met 2-1 — het eerste puntenverlies na een indrukwekkende start van 27 op 27. Nainggolan begon in de basis, maar bleef na rust in de kleedkamer.

De bekentenis past perfect in het kleurrijke palet van verhalen rond Nainggolan’s periode op de Bosuil. Van het beruchte vape-incident tot een ludiek filmpje over het kapotte dak: de Italiaans-Belgische middenvelder zorgde zelden voor een saaie dag bij Antwerp.

