Supporters La Louvière hebben er genoeg van en komen met actie richting Antwerp

De wedstrijd van Royal Antwerp in eigen huis tegen La Louvière zou wel eens van heel groot belang kunnen zijn voor Stef Wils. De bezoekers van hun kant hebben al mooie dingen laten zien en hebben al zeventien punten gesprokkeld.

Wie had voorspeld voor het seizoen dat de kloof in de stand na dertien speeldagen tussen Antwerp en La Louvière zes punten in het voordeel van De Wolven zou zijn? Die zou misschien gek verklaard zijn.

Maar het is wel een feit. La Louvière staat mooi in de middenmoot met zeventien punten, terwijl Royal Antwerp voorlaatste staat met elf eenheden.

Supporters La Louvière sturen hun kat naar Antwerp

En dus wordt het een pittig duel voor Antwerp. Stef Wils staat onder druk en dus is het van moeten stilaan voor The Great Old. Ook de supporters kunnen dan hun rol spelen.

De bezoekers gaan alvast géén fans afvaardigen naar De Bosuil. Dat hebben een aantal van de bekendste supportersgroepen van De Wolven beslist.

De Ultras (Green Boys en Wolf Side) hebben besloten de reis te boycotten en geen enkele reis te organiseren. Dit lieten ze maandagavond via sociale media weten: "Geen megafoons, geen trommels, twee waardevolle elementen in onze manier van supporteren, vooral omdat we al genoeg absurde dingen moeten verdragen. We zijn bereid tot compromissen, maar we willen ook respect." 

Volg Antwerp - La Louvière live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (08/11).

