DONE DEAL: Anderlecht (en Silvio Proto) halen eerste grote slag binnen

RSC Anderlecht gelooft volop in de toekomst, zoveel is ondertussen duidelijk. Ze hebben nu met Mattis Seghers alvast een jonge doelman langer vastgelegd. Een eerste pluim op de hoed van Silvio Proto?

Doelman Mattis Seghers blijft speler van paars-wit. De zestienjarige doelman heeft een contract voor drie seizoenen getekend op Neerpede en zal zo tot juni 2028 aan de club verbonden blijven.

Op die manier heeft Silvio Proto een eerste stevige pluim op de hoed kunnen zetten. RSC Anderlecht heeft Silvio Proto afgelopen zomer aangesteld als verantwoordelijke voor de keeperswerking binnen de club.

Mattis (16) blijft een Mauve. Le jeune gardien est lié au Sporting pour les trois prochaines saisons. 🟣⚪️ pic.twitter.com/B4ehP3zPcK — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) November 5, 2025

De ex-doelman van paars-wit kreeg een dubbele opdracht: hij moet het niveau van de keepers in de A-kern helpen bewaken én zorgen voor een fundamentele ommezwaai in de jeugdopleiding.

Samen werken aan de doelen bij RSC Anderlecht

Meteen werd er werk van gemaakt. Jong talent als Michel Haentjens (19) en Mattis Seghers (16) kregen kansen en ook bij het vrouwenteam wordt werk gemaakt van een nieuwe keeperstraditie.

Nu werpt dat dus ook vruchten af naar Seghers toe. Silvio Proto verduidelijkt op de sociale media van paars-wit: "Mattis Seghers is een getalenteerde jonge doelman met de voetjes op de grond. We zijn blij dat we samen aan onze doelen kunnen werken."