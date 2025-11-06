Analyse Als het slotkwartier niet zou meetellen ... krijgen we een wel héél opvallende leider in Jupiler Pro League

Als het slotkwartier niet zou meetellen ... krijgen we een wel héél opvallende leider in Jupiler Pro League

Het venijn van een wedstrijd zit wel vaker dan eens in de staart van die wedstrijd. Het is ook in de Jupiler Pro League niet anders. De stand na pakweg 75 minuten zou er zo bijvoorbeeld helemaal anders uit zien.

Je hebt ploegen die furieus aan een wedstrijd beginnen en je hebt ploegen die pas in het slot van een wedstrijd écht in gang schieten. Dat is in elke competitie zo en het is in onze Jupiler Pro League absoluut niet anders.

We kennen nog wel de befaamde Mazzu-time uit zijn tijd bij Charleroi en ook diverse andere ploegen hebben al eens de neiging om vooral in het slot van een wedstrijd uit te gaan halen. Dat zorgt zo ook voor verrassingen en verschuivingen in een klassement.

Mazzu-time terug van weggeweest?

Afgelopen weekend gebeurde er ook heel wat in de Belgische competitie in het slot van de wedstrijd. Zo was er nog een doelpunt van Promise David op bezoek bij Zulte Waregem voor Union SG en in La Louvière - Cercle Brugge scoorden beide ploegen zelfs nog.



Uiteindelijk deed het niets af aan de overwinningen van de ploegen die na 80 minuten ook al op voorsprong stonden. Maar het zegt toch wel wat over wat er allemaal kan gebeuren in een voetbalwedstrijd - en niet altijd winnen aan het einde de Duitsers.

Als we kijken naar speeldag 12 bijvoorbeeld, zien we dat het Charleroi en OH Leuven het deden in de slotfase. Keita zorgde tien minuten voor tijd voor de driepunter voor de Zebra's, terwijl Pletinckx in blessuretijd voor een Leuvens puntje zorgde.

Het Leuvens kwartiertje is helemaal geen Leuvens kwartiertje dit seizoen

In Leuven staat een en ander ook bekend als het 'Leuvens kwartiertje' - elke gelijkenis met het academisch kwartiertje aan de betere universiteit of hogeschool berust niet helemaal op toeval, dat is ook weer logisch.

Toch doen de Leuvenaars het dit seizoen nog niet echt bijzonder goed in hun slotkwartier. Ze zouden zelfs afklokken op dertien punten als het laatste kwartier niet meetelt en daarmee op een dertiende plaats staan - we bekeken de cijfers op Transfermarkt.

Dender zou één puntje meer hebben, maar nog steeds laatste staan. En ook Antwerp zou voorlaatste blijven staan met amper negen punten. Zulte Waregem zou een vrije val maken in het klassement, want zij pakten al een paar keer laat in de match nog punten (Vossen tegen Mechelen en denk ook aan de match op Anderlecht).

La Louvière van zijn kant zou dan weer nog hoger staan in het klassement en vijfde zijn - een bewijs dat ze de hele wedstrijd lang het zo gesloten mogelijk willen houden en daarvoor ook veel energie zullen verbruiken.

RSC Anderlecht bovenaan, Mechelen boven Club Brugge

En helemaal bovenaan zien we ... RSC Anderlecht. Zij zouden liefst 30 punten totaliseren. Paars-wit gaf het dit seizoen dus nog veel weg in de slotfase van een wedstrijd, wat toch geen al te goed teken is. Union SG staat hier tweede, Mechelen staat zelfs voor Club Brugge

Blauw-zwart haalt dus nog veel punten op in de slotkwartieren van de diverse wedstrijden. Dat is ook een teken van mentale en fysieke kracht, iets wat ze ook in de Champions League zeker nog kunnen gebruiken de komende weken en maanden.

