Antwerp zit op een kantelpunt: krijgt Stef Wils zijn allerlaatste kans?

Antwerp zit in zware papieren. Na de nederlaag tegen STVV neemt de druk op trainer Stef Wils verder toe, maar voorlopig lijkt hij nog een laatste kans te krijgen om zich te redden tegen La Louvière.

Stef Wils is voorlopig nog steeds hoofdtrainer bij Antwerp. The Great Old verloor afgelopen weekend na een slechte wedstrijd met 0-1 van STVV.

Het staat pas op de voorlaatste plaats, wat de supporters zorgen baart. Na de wedstrijd tegen Sint-Truiden nam de druk op Wils nog extra toe. Voorlopig blijft hij wel gewoon coach.

Voorzitter Paul Gheysens liet al snel verstaan dat de club een doordachte beslissing wil nemen, en geen emotionele. Het lijkt er dus op dat Wils ook nog tegen La Louvière op de bank zit.

Stef Wils krijgt nog een kans

Het Nieuwsblad benadrukt dat Wils nog wel op wat steun kan rekenen. Maar dat het dit weekend van moeten is, is duidelijk. Bij puntenverlies tegen RAAL zullen er ongetwijfeld gevolgen komen.

Jullie lieten deze week jullie stem horen bij een poll van Voetbalkrant en de resultaten zijn duidelijk: 66% van de stemmers vond niet dat Wils moest aanblijven bij Antwerp. Als het toch misloopt tegen La Louvière heeft de club dankzij de nieuwe interlandperiode wel wat tijd om in te grijpen.