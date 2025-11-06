Enorme verrassing in selectie van Rudi Garcia? Deze jongen verandert wellicht van gedachten

Rudi Garcia maakt vrijdag zijn nieuwe selectie van de Rode Duivels bekend, en dat zou weleens voor verrassingen kunnen zorgen. Door blessures van onder meer Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Zeno Debast en Malick Fofana komen er verschillende plaatsen vrij.

De bondscoach moet dus puzzelen voor de laatste twee kwalificatieduels richting het WK 2026, tegen Kazachstan (15 november) en Liechtenstein (18 november). Vooral in de aanval lijkt er veel concurrentie. Spelers als Johan Bakayoko, Mika Godts en Samuel Mbangula hopen op een eerste selectie onder Garcia.

Maar er is ook een onverwachte naam die opduikt: Matias Fernandez-Pardo, de 20-jarige vleugelaanvaller van Lille. De Brusselaar speelde in het verleden voor de Belgische jeugdploegen, maar koos vorig jaar even voor Spanje, het land van zijn vader. Toch kwam het daar nooit tot een officieel optreden, en inmiddels zou Fernandez-Pardo spijt hebben van zijn keuze. De Spaanse bond bevestigde onlangs dat de speler “niet langer gemotiveerd leek om voor de Rojita uit te komen”.

Matias Fernandez-Pardo is een veelzijdige optie

Fernandez-Pardo maakte dit seizoen grote indruk in de Ligue 1. Met twee doelpunten en vier assists werd hij zelfs verkozen tot speler van de maand september bij Lille. Zijn coach Bruno Genesio roemde vooral zijn volwassenheid en regelmaat: “Hij heeft enorme stappen gezet, ook zonder bal. Hij is nu een complete speler geworden.”

Zijn veelzijdigheid maakt hem extra interessant voor de Rode Duivels. De voormalige Gent-speler kan op beide flanken spelen én in de spits als tweede aanvaller.





Of Fernandez-Pardo vrijdag effectief op de lijst zal staan, blijft afwachten. Zijn entourage zou al contact hebben met de Belgische bond, maar zijn officiële sportieve nationaliteitswissel bij de FIFA is nog niet afgerond. Toch lijkt Rudi Garcia, die hem persoonlijk is gaan scouten in Frankrijk, erg gecharmeerd. De kans is dus reëel dat de jonge Brusselaar alsnog de weg terugvindt naar de Rode Duivels.