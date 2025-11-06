Jeugdproduct Beerschot en doorgebroken bij Gent, maar... "Bericht van de Belgische bond zelfs niet opengedaan"

Jeugdproduct Beerschot en doorgebroken bij Gent, maar... "Bericht van de Belgische bond zelfs niet opengedaan"

Geboren in België, maar met zijn hart in Marokko... Ibrahim Salah heeft eindelijk openlijk uitgelegd waarom hij voor de Leeuwen van de Atlas koos in plaats van de Rode Duivels.

In een interview met TFT Sports blikte de aanvaller van FC Basel terug op dat belangrijke moment in zijn carrière. De 24-jarige flankspeler, geboren in Sint-Joost-ten-Node en gevormd bij Beerschot, werd ontdekt door Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent.

Zijn overstap naar Stade Rennes in 2023 voor 6,5 miljoen euro werd geen succes, maar in Zwitserland heeft hij zich herpakt. Bij Basel tekende hij een langdurig contract tot 2029 en lijkt hij opnieuw zijn draai gevonden te hebben.

Het ging altijd Marokko worden

Toch zijn het deze keer niet zijn prestaties die de aandacht trekken, maar zijn uitgesproken keuze voor Marokko. “Toen ik bij Rennes tekende, nam België contact met me op, tegelijk met Marokko", vertelt Salah. “Ik kreeg een bericht van de Belgische bond, maar ik heb het niet eens geopend. Voor mij was het duidelijk: ik hou te veel van mijn land.”

De keuze van Salah past in een bredere trend van spelers met dubbele nationaliteit die kiezen voor hun roots. Net als Amine Harit en Anass Zaroury, voelt Salah zich meer verbonden met de Marokkaanse cultuur en gemeenschap. “Ik weet dat sommige mensen dat misschien niet begrijpen, maar dit is wat ik voel. Ik wil spelen voor de mensen die me echt vertegenwoordigen", klinkt het vastberaden.

Ondanks zijn duidelijke voorkeur werd Salah nog niet geselecteerd voor het Marokkaanse A-elftal. Toch presteert hij uitstekend in Zwitserland, waar hij met zijn snelheid en flair indruk maakt. Bondscoach Walid Regragui zou hem volgens Marokkaanse media in het oog houden voor de volgende interlandperiode.

