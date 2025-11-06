Zulte Waregem wil de rug rechten tegen Dender: dit heeft coach Sven Vandenbroeck te zeggen

Zulte Waregem slikte vorig weekend een pijnlijke 1-4 nederlaag tegen Union, mede door een opmerkelijke scheidsrechterlijke beslissing. Coach Sven Vandenbroeck kreeg intussen uitleg, en richt nu de focus op het duel tegen rode lantaarn Dender, zonder enige onderschatting.

Afgelopen weekend leed Zulte Waregem een 1-4 nederlaag tegen Union SG, met dat vreemde eerste doelpunt van de Brusselaars. Scheidsrechter Lothar D'Hondt zorgde ervoor dat de bal van ploeg veranderde, waarna hij het spel niet stillegde.

"Er is wel even contact geweest met de scheidsrechtersbaas om alles op een menselijke wijze uit te praten", zei coach Sven Vandenbroeck bij Het Nieuwsblad. "Hij vertelde me ook dat de VAR wel degelijk tussenbeide had moeten komen, dus eigenlijk was het in twee opzichten een fout. Zaterdag was dat heel pijnlijk en frustrerend, maar een dag later was het al afgesloten."

Sven Vandenbroeck wil Dender niet onderschatten

Nu staat het vizier gericht op de wedstrijd tegen Dender. Essevee trekt vrijdagavond naar de rode lantaarn. Vandenbroeck wil van onderschatting niet weten. "Dender won dit seizoen nog niet, maar ze spelen wel beter dan wat de cijfers doen vermoeden."

"Hun xG zegt wel wat anders. Tegen KV Mechelen hadden ze zelfs een xG dat ruim drie keer zo hoog lag als dat van Malinwa. Het maakt hen daardoor een tegenstander die we op hun waarde moeten bekijken. We mogen er niet naartoe gaan met een attitude dat we zeker wel even zullen winnen", gaat de trainer verder.





"Ze stelden nog een aanwinst voor en eerder haalden ze ook nog een spits na het einde van de mercato. Dat toont aan dat ze er nog alles aan willen doen om zich te versterken met het oog op het behoud. Zij zullen allicht met een vijfmansdefensie op de counter loeren en dat wordt voor ons een uitdaging", besluit Vandenbroeck.