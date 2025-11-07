Besnik Hasi lijkt zijn ploeg voor zondag al klaar te hebben: "Als ze dat tegen mij zeggen, word ik gek"

Besnik Hasi lijkt zijn ploeg voor de topper tegen Club Brugge al grotendeels in gedachten te hebben. Na de sterke offensieve prestatie tegen KV Mechelen wil hij niet te veel veranderen.

Dat zou betekenen dat Cvetkovic, Bertaccini, Hazard en Angulo opnieuw samen mogen starten. Over zijn spitsenduo is Hasi duidelijk. “Veel mensen zeggen dat Bertaccini en Cvetkovic te veel op elkaar lijken, maar dat klopt niet. Cvetkovic is een echte aanvaller, Bertaccini is meer een pocketspeler. Ze kunnen allebei scoren, en dat is wat telt. Cvetkovic is nog jong, hij moet de aanval van Anderlecht niet alleen dragen.”

Ook het middenveld lijkt vorm te krijgen. “Ik zie Mario Stroeykens niet als een echte acht, eerder als iemand voorin de pocket. Hij deed het goed toen Hazard een paar weken out was." De kans is dus groot dat Saliba naast De Cat begint.

Meer diepgang, minder volk tussen de lijnen

Hasi ziet de connecties binnen zijn team ontstaan en de automatismen beginnen zich te vormen, maar hij benadrukt dat hij meer diepgang wil zien. “Ik wil minder spelers tussen de lijnen en meer loopacties in de rug van de verdediging. Dat moet beter. Nu iedereen fit is, moet ik keuzes maken, maar dat is een luxeprobleem.”

De coach ging ook in op Angulo, die steeds meer zijn stempel drukt. “Sommigen zeggen dat hij te veel moet verdedigen, maar dat vind ik onzin. In het moderne voetbal moet je alles kunnen. Hij heeft geleerd om goed mee te werken defensief, en dat helpt het team.”





“Als spelers zeggen dat ze niet fris zijn voor doel omdat ze te veel moeten verdedigen, word ik daar gek van", lacht Hasi. “Angulo heeft een enorme motor, hij kan dat perfect combineren. Tegen Club Brugge zullen we opnieuw veel energie nodig hebben. En die jongens brengen dat.”