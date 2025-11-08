'KRC Genk strijkt deze winter mooi bedrag op als doorverkooppercentage op transfer'

Mika Godts, linksbuiten van Ajax, blijft ook in de wintermercato van 2026 in de belangstelling staan. Besiktas zou opnieuw werk maken van een transfer, wat mogelijk financiële gevolgen heeft voor zijn ex-club KRC Genk.

Besiktas hernieuwt interesse in Godts

De Turkse club Besiktas toonde afgelopen zomer al belangstelling voor de flankaanvaller, maar een akkoord met Ajax bleef toen uit. Volgens recente berichten uit Turkije zou de club in januari een nieuwe poging willen ondernemen. De aanwezigheid van Orkun Kökcü bij Besiktas zou daarbij een rol spelen.

Godts is dit seizoen basisspeler bij Ajax en heeft nog een contract tot medio 2029. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op dertien miljoen euro, maar de verwachte transfersom zou richting twintig miljoen euro kunnen gaan.

Ajax beschikt over meerdere opties op de flank. Toch lijkt de club niet geneigd om Godts, die vrijdag opnieuw niet geselecteerd werd voor de Jonge Duivels, zomaar te laten vertrekken, gezien zijn rol in het elftal. Een eventueel bod van Besiktas zal dan ook aanzienlijk moeten zijn om Ajax tot onderhandelen te bewegen.

Doorverkoopclausule levert Genk mogelijk miljoenen op

Bij een transfer van Godts profiteert ook zijn vorige club, KRC Genk. De Limburgse club bedong bij zijn overstap naar Ajax een doorverkooppercentage. Dat percentage zou volgens bronnen tussen de tien en vijfentwintig procent liggen. Afhankelijk van de uiteindelijke transfersom kan dit voor Genk een aanzienlijk bedrag opleveren.





De exacte voorwaarden van de clausule zijn niet publiek bekendgemaakt, maar bij een verkoop van twintig miljoen euro zou Genk bij een percentage van twintig procent recht hebben op vier miljoen euro.

Godts maakte begin 2023 de overstap van Genk naar Amsterdam. Sindsdien ontwikkelde hij zich tot een vaste waarde bij Jong Ajax en later bij het eerste elftal. Zijn prestaties in de Eredivisie en op Europees niveau hebben de interesse van buitenlandse clubs versterkt.