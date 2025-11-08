Verschueren en Bornauw maken hun intrede bij Anderlecht: wat met Olivier Renard?

Na zeventig dagen zonder echte leiding krijgt Anderlecht eindelijk opnieuw een gezicht. Michael Verschueren wordt voorzitter, Kenneth Bornauw CEO. Hun intrede net voor de topper tegen Club Brugge symboliseert het begin van een nieuw hoofdstuk.

De missie is duidelijk: het immense gat met Brugge en Union dichten en Sporting opnieuw relevant maken aan de top van het Belgische voetbal. De verwachtingen zijn groot, maar de marge klein. Sinds 2017 kende Anderlecht meer herstructureringen dan trofeeën, en de fans willen geen mooie woorden meer maar resultaten.

Terwijl Club Brugge deze week nog gelijkspeelde tegen FC Barcelona, kijkt Anderlecht al acht jaar vanop afstand toe. Sinds de komst van Marc Coucke speelde Brugge 48 Champions League-wedstrijden, Anderlecht geen enkele.

Verschueren brengt internationale ervaring mee via de ECA, waar hij naast zwaargewichten als Rummenigge en Al-Khelaïfi zetelde. Maar wie droomt van Qatarese miljoenen in Brussel, komt bedrogen uit. Nieuwe investeerders zijn (voorlopig) geen deel van het plan. De wederopbouw moet komen via gezond beleid en een duidelijk sportief project, waarvoor Bornauw de eindverantwoordelijke wordt.

Direct beslissingen te nemen: Overmars-type

Toch wachten meteen grote beslissingen. Wat met coach Besnik Hasi? En blijft Olivier Renard aan boord als sportief directeur? De komende weken met Brugge, Union, La Louvière en Genk als tegenstanders worden bepalend. Renard weet dat zijn toekomst wankelt, zeker nu Coucke en Verschueren dromen van een “Overmars-type” als sportief brein, schrijft LDH.





Ook politiek verandert de toon. Vandenhaute behoudt via Mauvavie nog een blokkerende minderheid, maar zijn invloed slinkt. Verschueren wil terug naar stabiliteit en kiest voor een competitie met 16 ploegen en play-offs, in tegenstelling tot Vandenhaute’s plan voor 18 teams.

Of het duo Verschueren–Bornauw die belofte kan waarmaken, zal snel blijken. Coucke beseft dat dit zijn laatste kans is om Anderlecht opnieuw groot te maken. Komt er straks een effect zoals dat van Kompany in 2019? Of wordt dit de zoveelste hervorming zonder toekomst? De bal ligt nu bij de nieuwe bazen. En die rolt meteen in de zwaarst mogelijke wedstrijd.