La Louvière maakt op veld van Antwerp zelfde mee als in Mechelen: "Geen slechte intenties bij die rode kaart"

La Louvière is een ploeg die heel weinig weggeeft, maar toch heeft het tegen Antwerp drie doelpunten geslikt. Het is nog maar de tweede keer dit seizoen dat dit gebeurt.

Samuel Gueulette kent de statistieken uitstekend. "Na onze wedstrijd uit bij Mechelen is het de tweede keer dat we drie doelpunten incasseren. Al was het toen wel een ander scenario", aldus de Belgische Rwandees. Dat kun je wel stellen: toen ging het in de slotminuten nog van 1-2 naar 3-2. Op de Bosuil was vooral de uitsluiting van Owen Maës bepalend.

"De rode kaart heeft veel veranderd. Die viel vlak voor rust. We moesten ons daarna opnieuw organiseren en een nieuw wedstrijdplan maken. Ik zou niet kunnen zeggen wat er precies gebeurde bij die rode kaart. Het enige dat ik zou zeggen, is dat het geen bewuste actie is van Owen", neemt Gueulette het op voor zijn ploegmaat.

Gueulette neemt Maës niets kwalijk

Gueulette is zeker van zijn stuk. "Er waren geen slechte intenties bij hem. Zo'n speler is Owen niet. Hij is geen speler die zich op een negatieve manier laat zien. Dit zijn dingen die gebeuren. Ik neem hem niets kwalijk, het is een speler die er elke match voor strijdt. Mogelijk speelden er emoties. Het kan dat zijn arm heel hoog komt. Het is heel spijtig, want het was het kantelpunt in de match."

Er zat voor La Louvière weinig anders op dan het besluit van de spelleiding te respecteren. Blijkbaar stond het voltallige scheidsrechtersteam er wel achter. "De scheidsrechter heeft zijn beslissing genomen en is niet teruggefloten door de VAR." La Louvière speelde daarna in een ander systeem, maar Antwerp liep na de pauze toch 3-0 uit. Uiteindelijk werd het 3-1.

Coach La Louvière geeft toe dat rode kaart pijn deed

"De rode kaart heeft ons pijn gedaan", bekent ook trainer Frédéric Taquin. "Het is de eerste keer dat we met tien spelen op het hoogste niveau en ook vorig seizoen hebben we zelden een rode kaart gekregen. Het is dus iets dat we niet gewend zijn."