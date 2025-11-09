Vincent Kompany had hem al in het vizier: heeft Standard een nieuw goudhaantje?

Vincent Kompany had hem al in het vizier: heeft Standard een nieuw goudhaantje?
René Mitongo maakt indruk op het WK U17 met zijn vier doelpunten tegen Fiji. De jonge spits van Standard wil blijven groeien en zich stap voor stap doorzetten in Luik.

De vier goals van René Mitongo tegen Fiji, in de tweede WK-wedstrijd U17 met België, zijn niemand ontgaan. In enkele dagen is de jonge spits van Standard uitgegroeid tot een van de meest besproken Belgische talenten.

Vincent Kompany had hem al op de radar

Verschillende grote Europese clubs toonden interesse, maar Mitongo koos ervoor om in Luik te blijven. "De gesprekken waren intens. Ik heb niet rechtstreeks met Vincent Kompany gesproken, dat hebben mijn vader en mijn makelaar gedaan. Het is mijn droom om hier te spelen, ik zit al bij Standard sinds de U13", zegt hij trots in Sudinfo.

Mitongo is gehecht aan de club en wil stap voor stap groeien. "Mijn doel is om speelminuten te krijgen bij de A-ploeg. Daarna zien we wel", legt hij kalm uit.

De jonge aanvaller leert nu het topniveau kennen. Hij speelde twee keer mee in de Jupiler Pro League (zo’n 50 minuten in totaal) en scoorde vier keer in zes wedstrijden met de beloften. Mooie cijfers voor een talent in ontwikkeling.

Standard heeft mogelijk zijn volgende goudhaantje in huis. Mitongo zit momenteel in Qatar voor het WK. De U17 nemen het zondagnamiddag om 13u30 op tegen Tunesië, live te volgen op FIFA+.

