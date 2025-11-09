Zware domper voor Club Brugge: Hayen ziet opnieuw verdediger uitvallen met blessure

Zware domper voor Club Brugge: Hayen ziet opnieuw verdediger uitvallen met blessure
Foto: © photonews

Club Brugge kende een dramatische start in het Lotto Park. Eerst een owngoal van Mechele, en daarna viel Kyriani Sabbe al na 13 minuten geblesseerd uit. Een vroege klap voor blauw-zwart tegen Anderlecht.

Club Brugge neemt het zondagnamiddag op tegen Anderlecht in het Lotto Park. Al heel vroeg in de wedstrijd kwam blauw-zwart op achterstand.

Brandon Mechele wou Cvetkovic van een voorzet afschermen, maar de Rode Duivel tikte het leer per ongeluk zelf in doel. Na zes minuten spelen zorgde hij dus met een owngoal voor de 1-0

Vroege domper: Sabbe moet al snel naar de kant

Niet veel later kreeg Club nog een zware domper te verwerken. Kyriani Sabbe begon bij een actie van Anderlecht-aanvaller Angulo plots te hinken. Nadien werd snel duidelijk dat de flankverdediger niet meer verder kon.

Sabbe greep naar zijn lies en werd na 13 minuten al gewisseld voor Hugo Siquet. Nicky Hayen moet nu hopen dat de schade bij zijn rechtsback meevalt. 

Na zijn wissel werd hij al met een ijspack rond het bovenbeen gespot. In het verleden kampte hij al met enkele blessures, maar hij heeft nog nooit iets ernstig aan het bovenbeen of de lies gehad.

