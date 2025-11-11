🎥 De zéér vreemde fase uit de Clasico die aan iedereen voorbijging: als hier een goal was van gekomen ...

De Clasico tussen Anderlecht en Standard leverde spanning, strijd én vooral frustratie op een tijdje terug. En dan was er eigenlijk nog een actie die eigenlijk misschien nog een beetje te weinig belicht is.

Er was natuurlijk het afgekeurde doelpunt van Karamoko, dat werd afgefloten voor een fout van Lawrence op doelman Coosemans – met dank aan de VAR. Daar werd achteraf heel veel over gepalaverd.

Bizarre fase in Anderlecht – Standard bij een corner voor Anderlecht

Bij Standard waren ze niet te spreken over de arbitrage en er werden ook nog een paar andere fases bij gesleurd. En toch was er ook nog een fase die uiteindelijk bijna geen aandacht kreeg.

Zo was er bij een corner van Anderlecht een lijnrechter die de spelers van Standard aanmaande om te blijven staan, ook al ging het om een variant waarbij er kort werd gespeeld op een listige manier.

Gelukkig voor de arbitrage en Standard werd er niet gescoord uit die variant, want anders zou het kot mogelijk te klein zijn geweest – nu ging de fase zonder veel blikken of blozen aan vele mensen voorbij.

Gezien onder meer het doelpunt van Kevin Rodriguez in de wedstrijd tussen Zulte Waregem en Union of de fase met Saliba in Anderlecht – Zulte Waregem is er steeds meer te doen over de invloed van refs op een (bepalende) fase.